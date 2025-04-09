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خارج الحدود

جيش الاحتلال يهاجم 45 هدفًا بغزة خلال 24 ساعة

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم الأربعاء، إن سلاح الجو شن هجمات على أكثر من 45 هدفا في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

استشهاد وإصابة 3 فلسطينيين في الشجاعية
 

واستشهد  فلسطيني  بالإضافة إلى إصابة اثنين بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

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وأمس الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن قطاع غزة اليوم ساحة قتل والمدنيون يعيشون في دوامة موت لا تنتهي.

أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة

 وأضاف جوتيريش: "مر أكثر من شهر دون وصول أي قطرة مساعدات إلى غزة.. بإغلاق باب المساعدات أعيد فتح أبواب الفواجع في غزة.. لا طعام ولا وقود ولا أدوية ولا إمدادات تجارية دخلت غزة لأكثر من شهر.. وإسرائيل لا تفي بالتزاماتها الواضحة كقوة احتلال بموجب القانون الدولي".

قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة مكبلة

 وتابع جوتيريش: آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل قد تؤدي إلى تقييد المساعدات بشدة.. الأمم المتحدة لن تشارك في أي ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.. نرفض خطة إسرائيلية جديدة للسيطرة على المساعدات لغزة".

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جيش الاحتلال غزة مسيرة إسرائيلية

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