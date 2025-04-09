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المحكمة العليا الإسرائيلية تبقي رئيس الشاباك بمنصبه مؤقتا، ونتنياهو يرد: محتار

نتنياهو ورئيس الشباك،
نتنياهو ورئيس الشباك، فيتو

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا احترازيا يقضي باستمرار رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار في منصبه إلى حين اتخاذ قرار آخر، بينما أبدى رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "حيرته" من هذا القرار.

حظر إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك

وحظرت المحكمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنهاء ولاية رئيس جهاز الشاباك، بما في ذلك الإعلان عن تعيين بديل له أو رئيس بالنيابة، كما أكدت المحكمة ضرورة عدم المساس بصلاحيات بار.

ومع ذلك، سمح قرار المحكمة لنتنياهو بمواصلة إجراء مقابلات مع مرشحين جدد للمنصب، كما منح قضاة المحكمة كلا من الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف، مهلة إلى ما بعد انتهاء عيد الفصح اليهودي في العشرين من الشهر الجاري للتوصل إلى اتفاق بشأن إقالة بار.

مكتب نتنياهو: قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب

واعتبر مكتب نتنياهو قرار المحكمة العليا مثيرا للاستغراب، وقال: إن رئيس الحكومة سيواصل مقابلة مرشحين لمنصب رئيس الشاباك، في حين وصف نتنياهو القرار بالـ"محيّر".

وشهدت جلسة المحكمة العليا مناوشات بين مؤيدين لقرار الإقالة وآخرين مؤيدين لرونين بار.

من جانبه، دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، نتنياهو إلى مقاطعة رئيس الشاباك وعدم دعوته إلى المشاورات الأمنية.

سموتريتش: المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة

وقال سموتريتش إنه لو كان الأمر بيده فإن رونين بار اعتبارا من العاشر من الشهر الجاري سيكون رئيسا للشاباك بالاسم.

وأضاف سموتريتش أن المحكمة العليا تسمح لنفسها بالإضرار بأمن الدولة والمسؤولية تقع علينا لمنع ذلك.

بدوره، قال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي: إن قرار المحكمة العليا غير قانوني ومن دون صلاحيات، وعلى رئيس الشاباك إنهاء مهام منصبه في العاشر من الشهر الجاري.

أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فطالب بإجراء إصلاحات قضائية عاجلة.

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