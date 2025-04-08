واللا: ترامب أحرج نتنياهو بالبيت الأبيض وعامله كأنه كومبارس في استعراضه

قال موقع "واللا" العبري، الثلاثاء: إن اللقاء الذي عقد بين رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، كان من أسوأ اللقاءات بينهما.

ترامب طرح قضايا سياسية وأمنية واقتصادية حرجة لإسرائيل

ولفت الموقع إلى أن ترامب طرح قضايا سياسية وأمنية واقتصادية حرجة لإسرائيل، ونتنياهو فشل في التعامل معها، وقد بدا نتنياهو محرجا وضعيفا سياسيا، وكان يبدو وكأنه مجرد "كومبارس" في العرض الذي قدمه ترامب.

المساعدات العسكرية الأمريكية

وأضاف الموقع أن ترامب أجاب عن الأسئلة طوال اللقاء، مما جعل نتنياهو يبدو كجزء من الديكور، لافتا إلى أنه عندما سئل ترامب عن الرسوم الجمركية على إسرائيل، سخر من نتنياهو مشيرا إلى المساعدات العسكرية الأمريكية.

وذكر موقع "واللا" أنه في مؤتمر فبراير، كان نتنياهو متفائلا، لكن هذه المرة ظهر خائب الأمل بسبب رفض ترامب الالتزام بالهجوم إذا فشلت الدبلوماسية مع إيران.

نتنياهو يغادر اليوم الولايات المتحدة متوجها إلى إسرائيل

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الثلاثاء، أيضا إن نتنياهو يغادر اليوم الولايات المتحدة متوجها إلى إسرائيل بعد زيارة مخيبة للآمال لواشنطن، رفض خلالها الرئيس ترامب الالتزام بإلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الإسرائيلية، وأعلن عن محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي.

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