الجمعة 07 فبراير 2025
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خارج الحدود

نتنياهو: إقامة دولة فلسطينية مستحيل وترامب يتواصل مع عدة دول لتنفيذ خطة التهجير

نتنياهو وترامب، فيتو
نتنياهو وترامب، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في حديثه مع القناة الـ14 العبرية: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبرني أنه على اتصال بعدد من الدول لتنفيذ خطته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين.

نتنياهو: ترامب أخبرني أنه على اتصال بعدد من الدول

وأضاف نتنياهو: "لن أبرم أي اتفاق تطبيع من شأنه أن يعرض دولة إسرائيل للخطر"، زاعما أن إقامة دولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر تشكل مكافأة ضخمة للإرهاب".
وادعى نتنياهو أن إقامة دولة فلسطينية لا تشكل انتصارا هائلا لحماس فحسب بل ولإيران وتعد هزيمة لنا.

كشف مسئولون أمريكيون أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمرر حاليا خطته لوقف الحرب والمضى قدما فى تنفيذ صفقة تبادل الأسرى شريطة تنازل حماس عن السلطة.

 

نتنياهو يريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الأسرى

نتنياهو قال وفق موقع "واللا" العبري نقلا عن المصادر، إنه يريد تمديد المرحلة الأولى من اتفاق لإطلاق سراح عدد آخر من الأسرى في غزة.

 

ونقل موقع واللا العبري، عن مسؤولين أن نتنياهو يريد في مفاوضات المرحلة الثانية أن يطلب من حماس التخلي عن السيطرة على غزة ومغادرة كبار مسؤوليها إلى الخارج، وفي المقابل، ستنهي تل أبيب الحرب وتطلق سراح الأسرى الذين لم توافق على إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى.

 

وخلال لقاءات نتنياهو في واشنطن، عرض خطته لمواصلة تنفيذ صفقة الأسرى والمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تتضمن، من بين أمور أخرى، اقتراحًا لقادة حماس الكبار في غزة بالتخلي عن السلطة في القطاع والمغادرة إلى الخارج، بحسب مسؤولين أميركيين كبار.

 

وقال الموقع العبري، إن نتنياهو أراد التوصل إلى تفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفريق إدارته بشأن استمرار صفقة الأسري ومحاولة إدخال بعض التغييرات على مخططاتها مع الإدارة الجديدة.

 

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نتنياهو ترامب تهجير الفلسطينيين حماس إسرائيل

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