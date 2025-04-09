إعلام عبري: نتنياهو عاد من أمريكا مشوشا وترامب جعل منه مغفلًا

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، عاد من أمريكا خالى الوفاض ولم يحقق من سعى له.

نتنياهو عاد من من أمريكا مشوشا

وحسب القناة الـ12 العبرية، قال مسؤول إسرائيلي، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاد من الولايات المتحدة مشوشا، ولا يعرف ما جوهر خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للتعامل مع إيران.

واتفق خبراء في الاحتلال، على أن زيارة نتنياهو الأخيرة إلى واشنطن واجتماعه هناك مع ترامب كانت فاشلة، وأكدوا أن الرئيس الأمريكى تعامل مع نتنياهو على أنه مغفلًا ولم يلبِ أي طلب له.

انطلاق المحادثات الأمريكية الإيرانية السبت المقبل

وفى وقت سابق، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت، إن المحادثات الأمريكية الإيرانية التي ستستضيفها سلطنة عمان السبت المقبل، ستكون مباشرة، ونفت إصرار طهران على أن المناقشات ستكون غير مباشرة.

وأضافت أن: “محادثات يوم السبت ستكون مباشرة”، مشيرة إلى أنها ليس لديها مزيد من التفاصيل.

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