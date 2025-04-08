الثلاثاء 08 أبريل 2025
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خارج الحدود

استشهاد فلسطينية برصاص قوات الاحتلال قرب سلفيت (فيديو)

قوات الإحتلال، فيتو
قوات الإحتلال، فيتو

استشهدت الفلسطينية أمانة إبراهيم محمد يعقوب اليوم الثلاثاء قرب مفترق حارس غرب سلفيت شمالي الضفة الغربية، برصاص قوات الإحتلال الإسرائيلية بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن.

رصاص قوات الإحتلال الإسرائيلية

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية وزارة الصحة بحسب روسيا اليوم، باستشهاد المواطنة أمانة إبراهيم محمد يعقوب البالغة من لعمر 30 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية قرب سلفيت.

وأظهر مقطع فيديو الشهيدة الفلسطينية وهي ملقاة على الأرض، وبجوارها عدد من الجنود، وقالت القناة "14" العبرية "إن جيش الإحتلال الإسرائيلي أطلق النار تجاهها بدعوى محاولتها تنفيذ عملية طعن قرب سلفيت".

حادثة غير معتادة وقعت عند مفترق غيتي أفيشار

من جهته، زعم مراسل إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي دورون كدوش معلقا على الواقعة: "حادثة غير معتادة وقعت عند مفترق غيتي أفيشار، حيث ألقت فلسطينية الحجارة باتجاه مركبات للمستوطنين، فقامت قوة من الجيش بإطلاق النار عليها وتحييدها".

كما زعم المراسل العبري أن الجنود عثروا بحوزتها على سكين بعد تفتيش جثمانها.

 7379 انتهاكا إسرائيليا ضد الفلسطينيين خلال مارس

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني فقد تم تسجيل 7379 انتهاكا إسرائيليا خلال شهر مارس الماضي، شملت مقتل 19 فلسطينيا وإصابة 211 آخرين بنيران القوات الإسرائيلية ومستوطنيها، بينهم نساء وأطفال ومسنون.

وتتواصل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك القتل، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة، والاعتقالات، والتهديدات المستمرة.

 

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