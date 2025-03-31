لا حرمة للعيد، قوات الاحتلال تواصل عدوانها على طولكرم ومدن الضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيماتها بالضفة الغربية لليوم الـ64 على التوالي ولليوم الـ51 على مخيم نور شمس، وسط حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية مكثفة تضم آليات عسكرية وفرق مشاة إلى المدينة ومخيماتها وضواحيها، مع نصب حواجز طيارة وشن حملات اعتقال تستهدف الشبان.

كما أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

جيش الاحتلال يوجه إنذارا لإخلاء مناطق في رفح الفلسطينية

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان عدة أحياء في مدينة رفح الفلسطينية من عودة قواته للقتال بشدة ودعاهم للانتقال بشكل فوري إلى منطقة المواصي بغزة.

نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”.

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