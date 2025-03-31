الإثنين 31 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئاسة الفلسطينية: الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنذر بكارثة

أبو مازن، فيتو
أبو مازن، فيتو

قالت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنذر بكارثة ستدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار.

قوات الاحتلال تواصل عدوانها على طولكرم ومدن الضفة الغربية

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيماتها بالضفة الغربية لليوم الـ64 على التوالي ولليوم الـ51 على مخيم نور شمس، وسط حملة واسعة من الاقتحامات والاعتقالات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية مكثفة تضم آليات عسكرية وفرق مشاة إلى المدينة ومخيماتها وضواحيها، مع نصب حواجز طيارة وشن حملات اعتقال تستهدف الشبان.

كما أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

جيش الاحتلال يوجه إنذارا لإخلاء مناطق في رفح الفلسطينية

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان عدة أحياء في مدينة رفح الفلسطينية من عودة قواته للقتال بشدة ودعاهم للانتقال بشكل فوري إلى منطقة المواصي بغزة.

نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئاسة الفلسطينية الضفة الغربية قوات الاحتلال مدن الضفة الغربية جيش الاحتلال

مواد متعلقة

لا حرمة للعيد، قوات الاحتلال تواصل عدوانها على طولكرم ومدن الضفة الغربية

وزير الخارجية يبحث مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية تطورات الأوضاع في الضفة الغربية

تصاعد التوتر في الضفة الغربية وسط استمرار العمليات الإسرائيلية

الأمم المتحدة: 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ بداية 2025

الأكثر قراءة

وزير المالية يعلن موعد زيادة أجور العاملين بالدولة

إيناس النجار في آخر ظهور لها: جوزي سابني بسبب المرض (فيديو)

وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

تحرك جديد من الأهلي بشأن عقوبة مباراة القمة

شعبة الخضراوات: أسعار الثوم ستنخفض لـ 7 جنيهات في هذا الموعد

وفاة إيناس النجار، بدأت كموديل في كليب لـ بهاء سلطان والحلانجي آخر أعمالها

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

هجوم ناري من ممدوح عباس ضد رابطة الأندية بعد تعديل عقوبات مباراة القمة

منوعات

المزيد

الصين تكشف عن خططها لاستكشاف عدد من الكواكب في المجموعة الشمسية

رغم ارتفاع درجات الحرارة، إقبال على الملاهي بالحديقة الدولية في أول أيام العيد (صور)

إقبال كثيف من العائلات على الحديقة الدولية في أول أيام عيد الفطر (صور)

إقبال متوسط على منطقة وسط القاهرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم أول أيام عيد الفطر

350 جنيها لهذا النوع، تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على سعر السكر في أول أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

أهم 5 رسائل من وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي للأحزاب السياسية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل البسكويت في المنام وعلاقته بالرزق الكثير

الأزهر للفتوى: الحرص على استمرار الطاعات أهم الأعمال بعد انتهاء شهر رمضان (فيديو)

إتمام العبادة والطاعة في رمضان.. تعرف على أهمية عيد الفطر المبارك وعدد أيامه؟

المزيد
الجريدة الرسمية