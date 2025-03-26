وزير الخارجية يبحث مع أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية تطورات الأوضاع في الضفة الغربية

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أمس الثلاثاء 25 مارس وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.



تناول الاتصال الأوضاع الخطرة فى قطاع غزة والضفة الغربية في ضوء التصعيد الإسرائيلي ومواصلة العدوان على الشعب الفلسطيني.

واستمع وزير الخارجية خلال الاتصال لعرض شامل من أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حول التدهور الشديد فى الضفة الغربية، وكذلك قطاع غزة في ضوء الممارسات الاسرائيلية غير الإنسانية والانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.



من جانبه، استعرض الوزير عبد العاطي مجمل الاتصالات التي تجريها مصر بالتعاون مع قطر في إطار العمل على التوصل إلى تهدئة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية والعمل على تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق.

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