وزير الخارجية الإسرائيلي: الضفة الغربية بالنسبة لنا أرض متنازع عليها

نقلت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الضفة الغربية بالنسبة لنا أرض متنازع عليها وليست أرضا محتلة.

أول تعليق من كتائب القسام على اغتيال القيادي حسن فرحات في لبنان

ونعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، القيادي حسن فرحات الذي اغتالته دولة الاحتلال في صيدا اللبنانية رفقة ابنته ونجله.

وقالت كتائب القسام: "نؤكد أن سياسة الاغتيالات الجبانة بحق أبنائنا ومجاهدينا لن تثنينا عن مواصلة طريق الجهاد والعطاء".

استهداف إسرائيل مدينة صيدا

وأفادت مصادر لبنانية، فجر اليوم الجمعة، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف شقة سكنية في مدينة صيدا بـجنوب لبنان، مما أدى إلى استشهاد 3 أشخاص.

وذكر إعلام لبناني أن المستهدف بالغارة الإسرائيلية هو القيادي في حركة حماس بلبنان حسن فرحات (أبو ياسر)، واستشهد معه ابنه وابنته.

اغتيال القيادي في حماس حسن فرحات

وفور وقوع الغارة، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية السكنية المستهدفة، فيما سارع مواطنون إلى المكان للمشاركة في جهود الإنقاذ.

وتم تداول صور عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر الشقة المستهدفة والنيران مشتعلة فيها من جراء الغارة الإسرائيلية.

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