الثلاثاء 08 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

ناسا،فيتو
ناسا،فيتو

 أعلنت جانيت بيترو القائمة بأعمال مديرة ناسا أن الوكالة لن تتمكن من إطلاق رحلة مأهولة إلى المريخ خلال السنوات القادمة تضمن بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة. بحسب صحيفة Politico.

وتقول بيترو: "من الناحية الواقعية، لا تستطيع ناسا إرسال مهمة إلى المريخ في السنوات الخمس المقبلة وضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال الرحلة".

ووفقا لها، تنطوي مثل هذه المهمة على مخاطر عديدة، ولدى ناسا معلومات ضئيلة عن أغلبها.

وتقول: "لا أحد يعتقد من بين جميع الأشخاص الذين تحدثت معهم أن هذا الأمر ممكن أو قابل للتنفيذ".

وكان رائد الفضاء الأمريكي خوسيه هيرنانديز، قد أعلن في وقت سابق، أن الرحلة إلى المريخ لن تصبح ممكنة للبشرية قبل 15 عاما على الأقل.

أما إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي مالك شركة "سبيس إكس" فقد أعلن أن الإنسان سيضع قدمه على المريخ لأول مرة بعد 5-7 سنوات.

وكان ماسك قد أعلن في أبريل عام 2024 أن استعمار المريخ يتطلب مليون شخص على الأقل وعدة ملايين من الأطنان من البضائع، التي يعتقد أنه يمكن توصيلها إلى الكوكب الأحمر في غضون 20 عاما. ووفقا له، يمكن تنفيذ مشروع استعمار المريخ باستخدام صاروخ "ستارشيب 3".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المريخ رواد الفضاء الفضاء

مواد متعلقة

ناسا تلتقط مشهدا فريدا لعفريت غبار يبتلع رفيقه على المريخ (فيديو)

أخفتها إثيوبيا ورصدتها ناسا، باحث يكشف حرائق غير مسبوقة قرب سد النهضة

قاتل المدن، ناسا ترفع احتمالات اصطدام الكويكب 2024 YR4 بالأرض

الأكثر قراءة

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

أخبار مصر: زيزو يوقع للأهلي، اللحظات الأخيرة لمدير إدارة الباجور قبل وفاته، قرار غريب لـ صلاح يذهل ليفربول، انقلاب في الطقس

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025

صوت الانفجارات هز المدينة، حريق هائل فى مصنع فوم بسوهاج الجديدة (فيديو)

موعد مباراة آرسنال وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

اليوم، بدء التشغيل التجريبي لمسارات الزيارة الجديدة بمنطقة الأهرامات

أسعار السمك اليوم بسوق العبور، ارتفاع معظم الأصناف والبلطي يقفز إلى 100 جنيه

منوعات

المزيد

القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

استنساخ ذئاب عملاقة وشرسة انقرضت منذ آلاف السنين

جسم هزيل دون عضلات، ظهور مفاجئ لـ باتيستا يصدم عشاق مصارعة المحترفين (فيديو وصور)

حتمية ويجب أن نستعد، الصحة العالمية تحذر من ظهور جائحة جديدة على غرار كورونا

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

انقلاب 180 درجة، تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم وغدا الأربعاء

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الإثنين

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي وبيراميدز.. مواعيد مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

حكم تبييت النية في صيام الست من شوال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 8 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية