القائمة بأعمال مديرة ناسا: الوكالة لا تضمن بقاء روادها على قيد الحياة في المريخ

أعلنت جانيت بيترو القائمة بأعمال مديرة ناسا أن الوكالة لن تتمكن من إطلاق رحلة مأهولة إلى المريخ خلال السنوات القادمة تضمن بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة. بحسب صحيفة Politico.

وتقول بيترو: "من الناحية الواقعية، لا تستطيع ناسا إرسال مهمة إلى المريخ في السنوات الخمس المقبلة وضمان بقاء رواد الفضاء على قيد الحياة خلال الرحلة".

ووفقا لها، تنطوي مثل هذه المهمة على مخاطر عديدة، ولدى ناسا معلومات ضئيلة عن أغلبها.

وتقول: "لا أحد يعتقد من بين جميع الأشخاص الذين تحدثت معهم أن هذا الأمر ممكن أو قابل للتنفيذ".

وكان رائد الفضاء الأمريكي خوسيه هيرنانديز، قد أعلن في وقت سابق، أن الرحلة إلى المريخ لن تصبح ممكنة للبشرية قبل 15 عاما على الأقل.

أما إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي مالك شركة "سبيس إكس" فقد أعلن أن الإنسان سيضع قدمه على المريخ لأول مرة بعد 5-7 سنوات.

وكان ماسك قد أعلن في أبريل عام 2024 أن استعمار المريخ يتطلب مليون شخص على الأقل وعدة ملايين من الأطنان من البضائع، التي يعتقد أنه يمكن توصيلها إلى الكوكب الأحمر في غضون 20 عاما. ووفقا له، يمكن تنفيذ مشروع استعمار المريخ باستخدام صاروخ "ستارشيب 3".

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