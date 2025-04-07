نتنياهو لترامب: نشكرك علي دعمك لدولة إسرائيل

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب علي دعمه لدولة الاحتلال.

وقال نتنياهو: "بحثت مع الرئيس ترامب قضايا من بينها الرسوم الجمركية، وأبلغته تقديري لموقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية".

الوضع في سوريا وسبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني

وأضاف: ناقشت مع الرئيس ترامب الوضع في سوريا وتدهور علاقاتنا مع تركيا وكيفية تفادي أزمة معها، وسبل معالجة أزمة البرنامج النووي الإيراني".

وتابع نتنياهو: ناقشت مع الرئيس ترامب أزمة الرهائن في غزة، وستيف ويتكوف مبعوث الرئيس ترامب ساعدنا على إبرام اتفاق حصلنا بموجبه على 25 رهينة من غزة".

مفاوضات أمريكا وإيران

بدوره، قال ترامب: "نجري محادثات مباشرة مع إيران، ونريد لإسرائيل أن تكون مشاركة في أي اتفاق بشأن إيران لكن نسعى لتفادي أي صدام، والتوصل إلى اتفاق مع طهران هو الأمر المفضل لدينا".

وأستكمل ترامب: "نجري مفاوضات مع إيران ونأمل أن يحالفها النجاح وسيكون ذلك في مصلحتها.. ربما يكون هناك اتفاق مع إيران وسيكون ذلك رائعا".

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