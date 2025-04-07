الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير المالية الإسرائيلي: لن تدخل غزة حبة قمح واحدة

وزير المالية الإسرائيلي،
وزير المالية الإسرائيلي، فيتو

 أقر وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الإثنين، بأن تل أبيب تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين، قائلا "لن تدخل إلى قطاع غزة حتى حبة قمح واحدة".

 

الاحتلال يستخدم التجويع سلاح للتهجير

 وجاء ذلك في معرض تعليق سموتريتش على تقرير نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، قالت فيه إن جيش الاحتلال  الإسرائيلي يستعد لاستئناف دخول المساعدات إلى غزة حتى دون اتفاق حول تبادل الأسرى.

txt

مفوض الأونروا: جيش الاحتلال يستهدف العاملين في القطاع الصحي بغزة

وفرض جيش الاحتلال الإسرائيلي حصار على قطاع غزة من خلال إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

 

وفي السياق ذاته قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الإثنين “في اليوم العالمي للصحة نرثي قطاع الصحة في غزة”.

الأونروا ترثي القطاع الصحي في غزة

وأضاف فليب لازاريني: العاملون في القطاع الصحي بغزة يتم استهدافهم من الجيش الإسرائيلي فيقتلون أو يصابون، والمراكز الصحية في غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية على وشك النفاد.
 وتابع: 2 مليون  إنسان في غزة مصابون بجراح غير مرئية من الصدمة النفسية ويكافحون من أجل البقاء.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 13 ألف مريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي.

وحذرت الوزارة من أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع وصل إلى مستويات خطيرة وكارثية.

ونبهت إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر للعلاج".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير المالية الإسرائيلي جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة

مواد متعلقة

انتهاء القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية بشأن غزة وبيان مرتقب بعد قليل

رسالة حاسمة من السيسي وماكرون بشأن غزة

الأكثر قراءة

عنفه أم شكره؟ التفاصيل الكاملة لوفاة مدير إدارة الباجور التعليمية بعد زيارة الوزير

التحفظ على قائد سيارة ملاكي تفحمت أعلى كوبري أكتوبر (صور)

وفاة مدير إدارة الباجور التعليمية عقب انتهاء زيارة الوزير

طرد سفير إسرائيل في إثيوبيا من مقر الاتحاد الأفريقي

توقف حركة المترو بالخط الثالث وقطار العاصمة لأعمال الصيانة

لحظة خروج جثمان مدير إدارة الباجور التعليمية من المستشفى (فيديو)

لقطات جديدة لجولة السيسي وماكرون بالقاهرة التاريخية (فيديو وصور)

الحكومة أمام الشيوخ: الدولار متاح ولا يوجد عذر للتعامل خارج الجهاز المصرفي

منوعات

المزيد

بالتزامن مع عرض مسلسل على نتفليكس، مراهق يقتل فتاة في تركيا

أزمة عائلية بين الأمير هاري وميجان ماركل بسبب أطفالهما

هواتف آيفون وزجاجات نبيذ، دبلوماسي سوري يتورط في عملية تهريب ضخمة بالبرازيل

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين في الأسواق

كيلو الأحمر الخردة بـ 350 جنيها، تعرف على أسعار النحاس بالأسواق اليوم الإثنين

سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل حوالي 25 ألف جنيه

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

10 معلومات عن محور موراج أحدث خطط إسرائيل في غزة (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقتها بالابتعاد عن المحرمات

بعد حادث عامل سيرك طنطا، ما مقدار دية قطع اليدين وحكم التصالح فيها؟

هل يجوز تأخير توزيع الميراث بعد رحيل الأب لحين وفاة الأم؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية