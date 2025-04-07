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خارج الحدود

مفوض الأونروا: جيش الاحتلال يستهدف العاملين في القطاع الصحي بغزة

فيليب لازاريني المفوض
فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين “في اليوم العالمي للصحة نرثي قطاع الصحة في غزة”.

الأونروا ترثي القطاع الصحي في غزة


وأضاف فليب لازاريني: العاملون في القطاع الصحي بغزة يتم استهدافهم من الجيش الإسرائيلي فيقتلون أو يصابون، والمراكز الصحية في غزة تتعرض لهجمات متكررة، والإمدادات الطبية والأساسية على وشك النفاد.
 

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وتابع: 2 مليون  إنسان في غزة مصابون بجراح غير مرئية من الصدمة النفسية ويكافحون من أجل البقاء.

وفي السياق ذاته أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أن 13 ألف مريض بحاجة إلى مغادرة القطاع لمتابعة العلاج التخصصي.

وحذرت الوزارة من أن الوضع الصحي والإنساني في القطاع وصل إلى مستويات خطيرة وكارثية.

ونبهت إلى أن استمرار إغلاق المعابر يفاقم الحالة الصحية لمئات المرضى والجرحى ممن ينتظرون السفر للعلاج".

 

العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن منع الإمدادات يهدد الأمن الغذائي ويزيد الوفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية.

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الأونروا غزة قطاع الصحة في غزة

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