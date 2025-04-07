إضراب شامل في مدن بالضفة الغربية نُصرة لقطاع غزة

شهدت مدن عديدة بالضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا اليوم الإثنين نُصرة لغزة ورفضا لاستمرار حرب الإبادة على القطاع.

إضراب شامل في الضفة الغربية

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإضراب شمل رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وطولكرم شمال الضفة.

ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان أمس الأحد، للمشاركة الواسعة في الإضراب الشامل والفعاليات والمسيرات الغاضبة غدا رفضا للعدوان على غزة.

حماس تدعو إلى انتفاضة في وجه الإحتلال بالضفة الغربية

وقالت حماس في بيانها: ما عجز الاحتلال عن تحقيقه سابقا بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب والإجرام ولا خيار سوى الانتفاضة في وجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس بالضفة.

ومن جانبها أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس إلى 1,335 شهيدا و3,297 مصابا.

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