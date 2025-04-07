الإثنين 07 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إضراب شامل في مدن بالضفة الغربية نُصرة لقطاع غزة

الضفة الغربية
الضفة الغربية

شهدت مدن عديدة بالضفة الغربية المحتلة إضرابا شاملا اليوم الإثنين نُصرة لغزة ورفضا لاستمرار حرب الإبادة على القطاع.

إضراب شامل في الضفة الغربية 

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الإضراب شمل رام الله والبيرة والقدس المحتلة ونابلس وطولكرم شمال الضفة.

txt

وزير الخارجية الإسرائيلي: الضفة الغربية بالنسبة لنا أرض متنازع عليها

ودعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان أمس الأحد، للمشاركة الواسعة في الإضراب الشامل والفعاليات والمسيرات الغاضبة غدا رفضا للعدوان على غزة.

حماس تدعو إلى انتفاضة في وجه الإحتلال بالضفة الغربية 

وقالت حماس في بيانها: ما عجز الاحتلال عن تحقيقه سابقا بالتفاوض لن ينجح في فرضه بالحرب والإجرام ولا خيار سوى الانتفاضة في وجه الاحتلال وإشعال كافة نقاط التماس بالضفة.

ومن جانبها  أعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 18 مارس إلى 1,335 شهيدا و3,297 مصابا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية غزة القدس

مواد متعلقة

وزير الخارجية الإسرائيلي: الضفة الغربية بالنسبة لنا أرض متنازع عليها

الرئاسة الفلسطينية: الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية تنذر بكارثة

الأكثر قراءة

بـ 21 طلقة مدفعية، السيسي يستقبل ماكرون ويصافحان حرس الشرف بالاتحادية

مراسم استقبال رسمية للرئيس الفرنسي ماكرون بقصر الاتحادية

السيسي وماكرون يشهدان اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين مصر وفرنسا

سعر السمك اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في سوق العبور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 7 أبريل 2025

سعر الفاكهة اليوم، اليوسفي يتراجع 3 جنيهات في سوق العبور

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تبدأ من 3 جنيهات في سوق العبور

قمة مصرية فرنسية أردنية اليوم لبحث تطورات الأوضاع في غزة

منوعات

المزيد

مشاجرة حامية بين مسافرين في مطار رفيق الحريري ببيروت..لهذا السبب (فيديو)

ربطوه في الكرسي، أردني يثير الذعر داخل طائرة متجهة إلى سيدني

إحصاء صادم من منظمة الصحة العالمية لحالات الوفاة أثناء الولادة

حادث "صادم" في مهرجان للموسيقي يودي بحياة شخصين بالمكسيك

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء مشكلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 7 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية