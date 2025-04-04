أخبار الفن اليوم، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي، أحمد عزمي يكشف مفاجأة صادمة عن مسلسل يتربي في عزو، حسام حبيب يوضح حقيقة ارتباطه من جديد

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

كشفت الفنان حسام حبيب حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا من أخبار حول استعداده للارتباط بعد انفصاله عن الفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، إنه بالفعل يعيش قصة حب مع فتاة من خارج الوسط الفني، وسوف يعلن خبر ارتباطهما رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف حبيب أن الفتاة التي سوف يرتبط بها ليست مصرية، والتقى بها منذ عدة أشهر بأحد الأماكن العامة على سبيل الصدفة، ونشأت بينهما علاقة صداقة، سرعان ما تحول إلى إعجاب ثم حب، واتفقا على الارتباط بشكل رسمي، وسوف يقيم حفلًا صغيرًا يحضره بعض المقربين للاحتفال بالخطوبة.

مسلسل سيد الناس، رد الفنان خالد الصاوي علي منتقدي مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، والذي عرض في رمضان 2025.

وقال “الصاوي” في تصريحات تلفزيونية:" كل ما اشتغل مع مخرج بحاول أستفيد من أسلوبه، ومن تميزه وبطلت أشتغل مع ناس تعبانة، علي قد ما بقدر، في إشارة منه إلى إشادته بمسلسل سيد الناس.

وكشف “الصاوي” عن تقاصيل وضعه الصحي بالوقت الحالي، مؤكدا أنه يعاني من إنزلاق غضروفي من الدرجة الثالثة مشيرا إلى أن ذلك يؤثر عليه بشكل كبير خاصة بعد إجراء جراحة مؤخرا متمنيا ألا يفقد الجمهور ثقته فيه.

كشف الفنان أحمد عزمي، عن كواليس مشاركته في مسلسل يتربي في عزو، مشيرا إلي أن يحيي الفخراني رفض مشاركته في البداية.

وقال أحمد عزمي في تصريحات تلفزيونية:"عملت مع يحيى الفخراني مسلسل عباس الأبيض وبعدها بفترة كلمته بالصدفة عشان اطمن عليه، وقالي أنه بيعمل مسلسل يتربى في عزو وبدور على حد يعمل دور ابني.

وأضاف "عزمي" في تصريحاته :" عايزين ممثل شبهك بس متبقاش أنت والإنتاج وقتها اتفقوا مع ممثل زميل لكن كان مشغول عشان مضى مسلسل مع نور الشريف، وبعدها الإنتاج كلموني وعملت شخصية إبراهيم عزو.

أشاد النجم توم كروز، بفيلم F1، للمخرج جوزيف كوسينسكي، والنجم براد بيت.

وقال توم في تصريحات صحفية،:"انا متحمس لمشاهدته.. براد بيت سائقٌ ماهر، سبق لي أن تسابقت معه في سباقات الكارتينج، أثناء تصوير فيلم Interview with the Vampire ]".

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة الإنتاج السينمائي warnerbros، على موقع التواصل “اكس" مؤخرا، أول تريلر دعائي رسمي لفيلم براد بيت، الجديد "F1"

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب، عن تعرضها للتنمر والرفض في عدد من الأدوار بسبب شكل أنفها.

وقالت في تصريحات لبرنامج “الراديو بيضحك ليه” “: "أنا الناس بتتنمر عليا عشان مناخيري وفي أدوار كتير ماجتليش بسبب الموضوع دا وكانوا بيقولولي مناخيرك كبيرة أنا مش عايزة أبدا أخلي في شكل جمالي معين هو اللي يحركني أو يحرك بنات وفي شغلي أنا عايزة أحط كل شيء طبيعي في أي حاجة بعملها سواء حجم شكل أو طول عشان أنا تعرضت لـ دا”.

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في دبي، غدا السبت، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي غدا عن أسعار التذاكر وجاءت كـ الآتي: الفئة الأولى بأسعار 5877 جنيها، والفئة الثانية 7000 جنيه، 9 آلاف جنيه، 10752 ألف جنيه، 23 ألف جنيه، وتذكرة أخرى خاصة vip لـ 8 أشخاص يصل سعرها إلى 156 ألف جنيه.

عبر الفنان محمود عزب عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسل “قلبي ومفتاحه”، الذي شارك في بطولته وعرض في شهر رمضان الماضي، حيث جسد خلاله شخصية “عم نصر”، بائع الفول الذي يحب السيدة مهجة لكنه لا يستطيع الزواج منها.

وقال عزب في تصريح خاص لفيتو إنه لم يتوقع كل هذا النجاح للشخصية التي قدمها، حيث كان يظن أن الدور الذي يقدمه لن يكون بكل هذا التأثير، لكنه فوجئ بردود أفعال الجمهور الضخمة التي تابعها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف عزب أن رغم سعادته بهذا النجاح لكنه شعر بالخوف، لأنه أصبح في موضع مسئولية كبيرة، وعليه أن يدقق جيدًا في الأعمال التي سوف يشارك بها خلال الفترة المقبلة، ويتمنى أن تكون على نفس القدر من الجودة

أعرب الفنان منذر رياحنة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في مسلسل حكيم باشا الذي تم عرضه خلال سباق رمضان المنقضي، مشيرا إلى أن العمل من أهم الأعمال التي عرضت في السباق الرمضاني.

قال في تصريحات لـ “فيتو”: “إن هناك كيميا تجمعه بالفنان مصطفى شعبان في الأعمال الدرامية، ولهذا يتمنى تكرار التعاون مرات جديدة”.

كشفت النجمة هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا قامت خلاله بتعزية الفنان نضال الشافعي في وفاة زوجته مساء أمس الخميس.

وكتبت هند صبري: "توضيح هام بخصوص الإستوري والأغنية التي يضيفها فيس بوك تلقائيا.. وهي مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل.. كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي.. رجاء توخوا الحذر فهذه الأمور تتكرر كثيرا على فيس بوك".

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