منذر رياحنة: حكيم باشا عمل مختلف وبيني وبين مصطفى شعبان كيميا

أعرب الفنان منذر رياحنة عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها حول دوره في مسلسل حكيم باشا الذي تم عرضه خلال سباق رمضان المنقضي، مشيرا إلى أن العمل من أهم الأعمال التي عرضت في السباق الرمضاني.

منذر رياحنة في مسلسل حكيم باشا

وقال في تصريحات لـ “فيتو”: “إن هناك كيميا تجمعه بالفنان مصطفى شعبان في الأعمال الدرامية، ولهذا يتمنى تكرار التعاون مرات جديدة”.

مسلسلات رمضان 2025 ، شهدت أحداث الحلقة الثلاثين والأخيرة من مسلسل حكيم باشا قيام حكيم بكشف مداخل ومخارج الجبل للضابط،حتى يتمكن من القبض على تجار الآثار والإرهابيين، مقابل أن يصبح شاهد ملك في القضية.

وجاء ضمن أحداث الحلقة الأخيرة أمر برنسة لغزل بأن تطبخ لهم في ظل وجعها وقهرها على ابنها الذي تم قتله على يدهم، لذلك قررت غزل أن تضع لهم السم في الأكل حتى تقتلهم جميعا، وأكلت غزل من نفس الطعام وماتت معهم.

وكما جاء أيضًا ضمن الأحداث تسليم حكيم الآثار لفواز، بعد أن حول لهم الأموال على حسابه البيتكوين، ثم جاءت الشرطة وقبضت عليهم وعلى واصل الذهبي وغراب وجميع من كان في الجبل.

ويذهب حكيم إلى القصر لينتقم من أبناء عمه فيجدهم جميعا موتى على الأرض فيلقي سلاحه ويقرر ترك حياة الحرام، ويعمل في أرض والده.

وبعد مرور عدة سنوات، ظهر له ولدان ثم ظهرت لوما وهي حامل للمرة ثانية، وكذلك صفا كانت حامل أيضا في الولد الثاني، وأثناء عمله في الأرض وجد حكيم تمثالا أثريا فقرر إبلاغ الشرطة وقال حكيم لأولاده في نهاية الحلقة إن الحرام سهل بس الحساب صعب.

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