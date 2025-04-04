أميرة أديب: اترفضت في أدوار بسبب مناخيري (فيديو)

كشفت الفنانة الشابة أميرة أديب، عن تعرضها للتنمر والرفض في عدد من الأدوار بسبب شكل أنفها.

تعرض أميرة أديب للتنمر

وقالت في تصريحات لبرنامج “الراديو بيضحك ليه” “: "أنا الناس بتتنمر عليا عشان مناخيري وفي أدوار كتير ماجتليش بسبب الموضوع دا وكانوا بيقولولي مناخيرك كبيرة أنا مش عايزة أبدا أخلي في شكل جمالي معين هو اللي يحركني أو يحرك بنات وفي شغلي أنا عايزة أحط كل شيء طبيعي في أي حاجة بعملها سواء حجم شكل أو طول عشان أنا تعرضت لـ دا”.

وأضافت “أميرة خلال اللقاء: ”في شغل وقفلي عشان مناخيري واتقالتلي من مخرجين وكان عندي حلين يا أروح أعمل فيلر وأكبر شفايفي أو أخلي الناس تتنمر عليا شوية واسمع كلمتين وحشين بس أخلي بنت شبهي تحس أن إيه دا عادي تمام

وتابعت: “مع أن التعليقات ساعات بتضايقني بس بقول لنفسي ربنا مش بيعمل حاجة غلط ودا مش معناه أن لو بنت بتعمل فيلر دا حاجة وحشة المهم تبقى سعيدة وممكن في يوم من الأيام أضعف وأعمل المهم أن الواحد يعمل اللي يرضيه”.

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