الإثنين 03 مارس 2025
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ثقافة وفنون

برغم تسجيلها منذ 23 عاما، الجمهور يطالب عمرو دياب بطرح أغنية يعز عليا

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

تصدر  الهضبة عمرو دياب ترند مواقع التواصل الاجتماعي برغم غيابه عن موسم إعلانات رمضان للمرة الأولي منذ سنوات، ولكنه استطاع أن يخطف التريند بعد تسريب أغنية يعز عليا بعد 23 عاما وهل من ألبوم علم قلبي عام 2003. 

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، للهضبة عمرو دياب إثناء استماعه لأغنية يعز عليا من ألبومه الشهير علم قلبي. 

أغنية يعز عليا لعمرو دياب من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان شريف تاج وتوزيع موسيقي هاني يعقوب. 

وعقب تسريب أغنية يعز عليا طالب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من عمرو دياب أن يطرحها بشكل رسمي برغم تسجيلها منذ 23 عاما.

ومن ناحية أخرى حرص الفنان عمرو دياب على دعم عمرو مصطفى في فترة مرضه،  حيث كتب الهضبة عبر صفحته على فيس بوك “أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك”، كما نشر عمرو دياب صورة تجمعه بـ عمرو مصطفى.

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