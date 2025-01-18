السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

مصطفى شعبان ومنذر رياحنة أعداء في "حكيم باشا"

منذر رياحنة ومصطفي
منذر رياحنة ومصطفي شعبان

يواصل الفنانان مصطفي شعبان ومنذر رياحنة تصوير أحداث دورهما في مسلسل “حكيم باشا” المقرر  عرضه خلال سباق رمضان 2025.

 ويتم التصوير داخل أحد الديكورات الأساسية للعمل بمنطقة المقطم.

وخلال احداث العمل يدخل الاثنان في صراع وعدواة بسبب تجارة الآثار، ويحاول منذر رياحنة الانتقام من “حكيم” الذى يلعب دوره الفنان مصطفي شعبان.

 وطرحت الشركة المنتجة لمسلسل حكيم باشا الذي يقوم ببطولته الفنان مصطفى شعبان بوسترا دعائيا للعمل، وانفرد به بطل العمل لوحده وهو يرتدي الزي الصعيدي.

 


تفاصيل مسلسل حكيم باشا

ويتعرض مصطفى شعبان ضمن أحداث مسلسل “حكيم باشا” لمطاردة من قبل عصابة تعمل في الآثار، لأنهم يريدون الحصول على ما لديه من آثار. 

 

ويدخل الفنان مصطفى شعبان في صراعات كبيرة مع الفنان أحمد صيام ضمن أحداث مسلسل حكيم باشا بسبب تجارة الآثار، وكل منهم يريد أن يصبح الرجل الأول لمافيا بيع الآثار. 

 

وخلال أحداث العمل يلعب الفنان رياض الخولي شخصية عم حكيم الذي يلعب دوره الفنان مصطفى شعبان، ويقوم بالتنقيب عن الآثار في قرى الصعيد، ويتعرض له أحد الرجال ويقوم بإبلاغ الشرطة عنه مما يجعله يقع في العديد من الأزمات.

وخضع الفنان مصطفى شعبان  للتدريب على اللهجة الصعيدية من أجل مسلسله الجديد حكيم باشا، المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يخوض فيها مصطفى شعبان الأعمال الصعيدية.

 مسلسل "حكيم باشا"، يشارك في بطولته دينا فؤاد وسهر الصايغ، ورياض الخولي، وسلوى خطاب، ومنذر رياحنة، وأحمد فؤاد سليم، وسلوى عثمان، وفتوح أحمد، ومحمد نجاتي، وميدو عادل، وأحمد صيام، وفتوح أحمد، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإنتاج شركة سينرجي. 

 

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