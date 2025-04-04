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ثقافة وفنون

"فيس بوك" يضع هند صبري في حرج بسبب تعزية نضال الشافعي، والفنانة توضح

هند صبري، فيتو
هند صبري، فيتو

 كشفت النجمة هند صبري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" منشورا قامت خلاله بتعزية الفنان نضال الشافعي في وفاة زوجته مساء أمس الخميس. 

هند صبري 

وكتبت هند صبري: "توضيح هام بخصوص الإستوري والأغنية التي يضيفها فيس بوك تلقائيا.. وهي مشكلة حصلت مع كثير من الناس من قبل.. كل الاعتذار والمحبة والمواساة لأهل الفقيدة والزميل العزيز نضال الشافعي.. رجاء توخوا الحذر فهذه الأمور تتكرر كثيرا على فيس بوك". 

 

رسالة تعزية على فيس بوك تضع هند صبري في حرج 

 وكانت البداية عندما كتبت هند صبري تعزية للفنان نضال الشافعي في وفاة زوجته وذلك عبر خاصية الأستوري على فيس بوك، غير أن موقع فيس بوك تلقائيا ومن خلال خاصية ترشيحات الأغاني قام بنشر التعزية مصحوبة بأغنية "هو في كده" للمطرب محمد نور، لتقوم على الفور هند صبري بحذف الأستوري. 

وأصدرت بعد ذلك هند صبري توضيحا بخصوص ما حدث، معتذرة لأسرة الفنان نضال الشافعي على هذا الخطأ من فيس بوك والغير مقصود منها.  

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