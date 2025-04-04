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ثقافة وفنون

تصل إلى 156 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل عمرو دياب في دبي غدا

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

يحيي الهضبة عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا في دبي، غدا السبت، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا. 

حفل عمرو دياب في دبي

وكشفت الشركة المنظمة لحفل عمرو دياب في دبي غدا عن أسعار التذاكر وجاءت كـ الآتي: الفئة الأولى بأسعار 5877 جنيها، والفئة الثانية 7000 جنيه، 9 آلاف جنيه، 10752 ألف جنيه، 23 ألف جنيه، وتذكرة أخرى خاصة vip لـ 8 أشخاص يصل سعرها إلى 156 ألف جنيه.

ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال حفل دبي عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير 

ومن ناحية أخرى، تصدر الهضبة عمرو دياب ترند مواقع التواصل الاجتماعي برغم غيابه عن موسم إعلانات رمضان للمرة الأولي منذ سنوات، ولكنه استطاع أن يخطف التريند بعد تسريب أغنية يعز عليا بعد 23 عاما وهل من ألبوم علم قلبي عام 2003.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا، للهضبة عمرو دياب أثناء استماعه لأغنية يعز عليا من ألبومه الشهير علم قلبي. 

أغنية يعز عليا لعمرو دياب من كلمات محمد رفاعي ومن ألحان شريف تاج وتوزيع موسيقي هاني يعقوب. 

وعقب تسريب أغنية يعز عليا طالب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي من عمرو دياب أن يطرحها بشكل رسمي برغم تسجيلها منذ 23 عاما.

ومن ناحية أخرى حرص الفنان عمرو دياب على دعم عمرو مصطفى في فترة مرضه،  حيث كتب الهضبة عبر صفحته على فيس بوك “أخي عمرو مصطفى، ألف سلامة عليك، ودايمًا تفضل تمتع جمهورك بفنك”، كما نشر عمرو دياب صورة تجمعه بـ عمرو مصطفى.

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