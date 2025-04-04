خالد الصاوي يكشف وضعه الصحي ويرد علي منتقدي سيد الناس "فيديو"

مسلسل سيد الناس، رد الفنان خالد الصاوي علي منتقدي مسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، والذي عرض في رمضان 2025.

خالد الصاوي في سيد الناس

وقال “الصاوي” في تصريحات تلفزيونية:" كل ما اشتغل مع مخرج بحاول أستفيد من أسلوبه، ومن تميزه وبطلت أشتغل مع ناس تعبانة، علي قد ما بقدر، في أشارة منه علي إشادته بمسلسل سيد الناس.

وكشف “الصاوي” عن تقاصيل وضعه الصحي بالوقت الحالي، مؤكدا أنه يعاني من إنزلاق غضروفي من الدرجة الثالثة مشيرا إلى أن ذلك يؤثر عليه بشكل كبير خاصة بعد إجراء جراحة مؤخرا متمنيا ألا يفقد الجمهور ثقته فيه.

وخرجت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن صمتها للرد على الانتقادات التي وجهت لمسلسل "سيد الناس" وخاصة طريقة أداء الأبطال.

وقالت ملك أحمد زاهر في لقاء مع برنامج "سينماتك": "أنا مليش في التعليقات السلبية بعديها أغلب الوقت، وأنا بشوف أن قصة من وحي خيال المؤلف بلاش نقول إنه واقع ما بتتفرجوش على حاجات خيال علمي مش حقيقية؟".

وتابعت ملك أحمد زاهر: "نفترض أنه مش حقيقي مع أن لأ إحنا نزلنا وشوفنا ناس بتتكلم كده وناس حياتها كده اللي عاجبه يتفرج واللي مش عاجبه في 6 مليون مسلسل تاني في رمضان، ومع ذلك إحنا من أنجح مسلسلات في رمضان الحمد لله والفضل دا يرجع لربنا ثم أستاذ محمد سامي طبعا".

وقدمت ملك أحمد زاهر في مسلسل "سيد الناس" دور "ميادة" ابنة "فاروق الجباس" أحمد زاهر التي تحب ابن عدوه "الجارحي" عمرو سعد، تتزوج "ميادة" "أدهم" سرا وعندما يعلم والدها يقتله ويهددها إذا أبلغت الشرطة سيقتل والدتها.

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