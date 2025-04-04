أحمد عزمي يكشف مفاجأة صادمة بشأن مشاركته في مسلسل يتربي في عزو

كشف الفنان أحمد عزمي، عن كواليس مشاركته في مسلسل يتربي في عزو، مشيرا إلي أن يحيي الفخراني رفض مشاركته في البداية.

أحمد عزمي في مسلسل يتربي في عزو

وقال أحمد عزمي في تصريحات تلفزيونية:"عملت مع يحيى الفخراني مسلسل عباس الأبيض وبعدها بفترة كلمته بالصدفة عشان اطمن عليه، وقالي أنه بيعمل مسلسل يتربى في عزو وبدور على حد يعمل دور ابني.

وأضاف "عزمي" في تصريحاته :" عايزين ممثل شبهك بس متبقاش أنت والإنتاج وقتها اتفقوا مع ممثل زميل لكن كان مشغول عشان مضى مسلسل مع نور الشريف، وبعدها الإنتاج كلموني وعملت شخصية إبراهيم عزو.

وكان قد شارك أحمد عزمي في بطولة ظلم المصطبة والذي عرض خلال موسم رمضان 2025.

قصة مسلسل ظلم المصطبة

تدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد والأعراف التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة ينتمي إلى نوعية أعمال الـ15 حلقة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد علي رزق، فاتن سعيد.

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