هل تفضح أمير أديب سر دنيا سمير غانم؟، مواعيد عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل عايشة الدور

مسلسلات رمضان 2025، شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث المشوقة، حيث كشفت نسمة “أميرة أديب” أحد أسرار عايشة “دنيا سمير غانم” وهو كذبها حول طبيعة علاقتها مع طليقها راشد، ليترقب الجمهور عرض الحلقة الـ 13، والتي من المقرر عرضها اليوم الخميس على قنوات “ON” حصريًّا، وهذا بعد الأحداث المشوقة التي شهدتها الحلقة السابقة.

مسلسل عايشة الدور الحلقة 13

ويعرض مسلسل عايشة الدور عبر قناة “on” في تمام الساعة الـ 6:05 مساءً على أن تكون الإعادة 2:45 صباحًا و1:30م، وعلى قناة “ONdrama” في تمام الساعة الـ 7:30م وتكون الإعادة في الـ 3ص والـ 9 ص و1:30م، كما يعرض العمل على منصتي “watch it” وشاهد.

أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل عايشة الدور

شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل عايشة الدور العديد من الأحداث الطريفة، حيث ذهب راشد طليق عايشة لأسوان مع أبنائهم وبنفس الأوتيل التي تمكث فيه هي ليضعها في ورطة كبيرة.

وتتابع الأحداث لتكتشف كارما أن والدتها تتخفي كطالبة جامعية مكان ابنة خالتها بعد أن تعثر على كارنيه في حقيبة عايشة باسم فاطيمة.

تحاول نسمة التعرف على عائلة عايشة ولكنها تعاملها بطريقة سيئة وتخبرها أنها تتعامل مع مشكلة عائلية كبيرة لذلك يجب عليها الذهاب، والذي يثير من شكوك نسمة حول حقيقة علاقة فاطيمة بعائلتها.

وتخطت عايشة لإجبار الأولاد وطليقها على مغادرة الأوتيل، فيحضر أيمن تمساح لتخويف خطيبة راشد ليقرروا الذهاب لفندق آخر.

وتتابع الأحداث لتكتشف نسمة أن راشد ليس زوج شقيقة فاطيمة كما ادعت من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي.

تفاصيل مسلسل عايشة الدور

تشهد أحداث مسلسل عايشه الدور الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم، أحداثًا مثيرة حيث تنتحل دنيا شخصية طالبة في الجامعة، وتبدأ في التقرب من الطلاب وتتعرف عليهم بشخصيتها الجديدة.

مسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتظهر دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور بشخصيات متعددة، حيث يتناول العمل قصصا متصلة منفصلة خلال 15 حلقة.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

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