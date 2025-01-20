أدم سكوت يكشف كواليس تصوير المشهد الافتتاحي للموسم الثاني من severance

severance ، كشف الممثل آدم سكوت، كواليس تصوير وتحضير المشهد الافتتاحي، للحلقة الأولى من الموسم الثاني لمسلسل severance.

وأوضح سكوت في تصريحات صحفية، أنه شاهد مقاطع عديدة للممثل توم كروز، وهو يركض لتحضير، مشيرا إلي أنه تم تصوير المشهد في 10 أماكن مختلفة، واستغرق تصويره 5 أشهر، وتم استخدام ذراع آلية في بعض اللقطات.

You know when Adam Scott running outta elevator in the opening sequence with epic cinematography and the coolest camera work is bound to be a PEAK TELEVISION. what an insane opening of season 2 #Severance pic.twitter.com/Z4IcVqSSbz — 🍪 (@lippasbae) January 17, 2025

الموسم الثاني لمسلسل Severance يحصل على تقييم 100% من Rotten Tomatoes

حصل الموسم الثاني من مسلسل آبل الشهير، Severance، على تقييم 100% من موقع التقييمات الأشهر حول العالم، 'Rotten Tomatoes'، بعد 33 مراجعة نقدية، وذلك قبل عرض أولى حلقاته حصريا على منصة '+Apple TV'، بتاريخ 17 يناير الجاري.

وطرحت منصة '+AppleTV، التريلر التشويقي الأول للموسم الثاني، من مسلسلها المرتقب Severance.

بن ستيلر يكشف تفاصيل جديدة عن الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

كشف بن ستيلر الممثل الشهير، القائم على إخراج وإنتاج مسلسل منصة آبل الناجح، SEVERANCE، عن تفاصيل جديدة حول مصير الموسم الثاني من المسلسل.

وأكد بن ستيلر، في تصريحات صحفية، أن التأخر في إنتاج الموسم الثاني من مسلسل SEVERANCE ، جاء بسبب حرص فريق العمل، على إنتاج موسم ثان أقوى من الأول، الذي حقق نجاحا كبيرا، وحصد عشرات الجوائز، قائلا: "العمل مستمر على الموسم الثاني من المسلسل، نحن نعمل على ذلك حتى لحظة عرضه على الشاشة".

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