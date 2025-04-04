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ثقافة وفنون

ملك أحمد زاهر ترد على منتقدي "سيد الناس": اللي مش عاجبه في 6 مليون مسلسل تاني

ملك أحمد زاهر، فيتو
ملك أحمد زاهر، فيتو

خرجت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن صمتها للرد على الانتقادات التي وجهت لمسلسل "سيد الناس" وخاصة طريقة أداء الأبطال.

وقالت ملك أحمد زاهر في لقاء مع برنامج "سينماتك": "أنا مليش في التعليقات السلبية بعديها أغلب الوقت، وأنا بشوف أن قصة من وحي خيال المؤلف بلاش نقول إنه واقع ما بتتفرجوش على حاجات خيال علمي مش حقيقية؟".

وتابعت ملك أحمد زاهر: "نفترض أنه مش حقيقي مع أن لأ إحنا نزلنا وشوفنا ناس بتتكلم كده وناس حياتها كده اللي عاجبه يتفرج واللي مش عاجبه في 6 مليون مسلسل تاني في رمضان، ومع ذلك إحنا من أنجح مسلسلات في رمضان الحمد لله والفضل دا يرجع لربنا ثم أستاذ محمد سامي طبعا".

وقدمت ملك أحمد زاهر في مسلسل "سيد الناس" دور "ميادة" ابنة "فاروق الجباس" أحمد زاهر التي تحب ابن عدوه "الجارحي" عمرو سعد، تتزوج "ميادة" "أدهم" سرا وعندما يعلم والدها يقتله ويهددها إذا أبلغت الشرطة سيقتل والدتها.

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