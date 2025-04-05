لماذا تتعمد إسرائيل تكرار اقتحام الأقصى؟.. طارق فهمي: تنفيذا لمخطط 2050 لتهويد القدس.. ونائب رئيس الحزب الناصرى: هناك تنسيقات مكثفة بين الوزارات الإسرائيلية

تسعى إسرائيل من وراء الاقتحامات المستمرة لفرض الأمر الواقع تمهيدا للمخطط الصهيونى بتهويد المسجد الأقصى على المدى البعيد من خلال إيتمار بن عفير وزير الأمن الإسرائيلى السابق ومعه المستوطنين المتطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

الخبراء يرون أن هذه الاقتحامات المتكررة تأتى وفق المخطط الإسرائيلى 2050، فماذا قالوا؟

طارق فهمى

أكد الدكتور طارق فهمى، الخبير الاستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاقتحامات الإسرائيلية للأقصى الشريف والقدس من إيتمار بن غفير والمستوطنين اليهود، والتي كان آخرها ما تم أمس تتم تحت سمع وبصر الحكومة الإسرائيلية، لتأدية طقوس تلمودية في باحاته، بحماية من الشرطة الإسرائيلية، يأتى ضمن خطة تهويد القدس.





خطة تهويد القدس

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن هذه الاقتحامات للأقصى مرتبطة بالخطة طويلة المدى 2050 لـ تهويد القدس، وبالتالي ما يجري الآن متعلق بأمرين تقسيم الأقصى وترحيل الأسر الفلسطينية من القدس بعد 6 أعوام من الآن وفق المخطط الإسرائيلي المتكامل.

اقتحامات الأقصى تتم وفق اتفاق داخل الحكومة المصغرة

وأكد أن المستوطنين اليهود لديهم سلاح ودعم من الحكومة الإسرائيلية للقيام بأعمال الحفر والتنقيب أسفل الأقصى بواسطة المتدينين أو الحريديم بحثا عن هيكل سليمان المزعوم، وهذه الاقتحامات تتم وفق ما تم الاتفاق عليه داخل الحكومة المصغرة، وتنفيذا لتوجهات مكونات الائتلاف والأحزاب الدينية المتطرفة بحكومة نتنياهو.



مخطط إسرائيلى لتغيير معالم الأراضى المحتلة بالقدس

وتابع: هذه الاقتحامات الإسرائيلية تؤكد أن هناك مخططا للمستوطنين لتغيير معالم الأراضي العربية المحتلة في مدينة القدس وما يجاورها، واستمرار التنقيب بهذه الصورة وتهجير الفلسطينيين رغم وجود اتفاق ثلاثي بين الأردن وإسرائيل والفلسطينيين للإبقاء على المقدسات الإسلامية إلا أن إسرائيل تمعن في تنفيذ مخططها بهذه الصورة غير المسبوقة.

محسن جلال

أكد المستشار محسن جلال، نائب رئيس الحزب الناصرى، أن اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، ليست المرة الأولى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلية، وتعد جريمة جديدة تكشف عن مخطط إسرائيلي لتهويد المسجد الأقصى.



إسرائيل تسعى لتحويل الطقوس الدينية في الأقصى إلى عادات يومية وموسمية

وقال إن إسرائيل تسعى لتحويل الطقوس الدينية اليهودية في المسجد الأقصى إلى عادات يومية وموسمية، من خلال أنشطة متعددة يقوم بها بعض المستوطنين في باحات المسجد، بما في ذلك قراءة التوراة وكتب دينية مختلفة وأداء صلوات يهودية تقليدية تحت راية العلم الإسرائيلي.

محاولات تقسيم وتهويد القدس والأقصى

وتابع: محاولات تقسيم وتهويد القدس والأقصى تعتبر مخالفة للقوانين الدولية والشرعية الدولية، مؤكدة أن وضع المسجد كوقف إسلامي يجعله غير قابل للتهويد، لكنها أكدت أن هناك تنسيقات مكثفة بين الوزارات الإسرائيلية لتنفيذ خطط تستهدف المسجد، بما في ذلك وضع ميزانيات لإعادة بناء الهيكل المزعوم.

خبير: اقتحام بن غفير للأقصى استفزاز وإرهاب سياسي وديني

رفعت سيد احمد

أكد الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير الاستراتيجي، أن اقتحام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى المبارك، هو تصرف استفزازي خاصة وأنها ليست المرة الاولى، مضيفا أن تكرار اقتحام المستوطنين اليهود للمسجد الأقصى الشريف وأداء طقوس تلمودية، مستغلين الأوضاع في قطاع غزة، يشكل تأكيدًا على نيتهم تجاه المسجد الأقصى.



شكل من أشكال الإرهاب السياسي والديني

وأضاف أن هذه الأعمال تعد شكلًا من أشكال الإرهاب السياسي والديني الذي تمارسه إسرائيل ضد أصحاب الأرض.

شدد على ضرورة تدخل الدول العربية لإيقاف هذه الأعمال الإرهابية الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى، مؤكدًا أن الصمت يعد تواطؤا سينعكس سلبًا على القضية الفلسطينية بشكل عام.

الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي توافق على جرائم حكومة نتنياهو

وأشار إلى أن الجماعات المتطرفة داخل المجتمع الإسرائيلي توافق على جرائم حكومة نتنياهو، مؤكدًا أن ما تقوم به إسرائيل في الفترة الأخيرة هو محاولة للتغطية على حالة التفكك التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي نتيجة فشلها في تحقيق أهدافها من الحرب على غزة.

الجرائم الإسرائيلية جزء من عقيدة إسرائيل

وتابع: الصراع بين اليمين المتطرف الإسرائيلي والقوى العلمانية يدفع باتجاه جذب الانتباه الإسرائيلي بعيدًا عن حالة التفكك، من خلال خلق عداء جزئي لتجميع الآخرين حول عدو مشترك وهو العرب والمسجد الأقصى.

وفيما يتعلق بالجرائم الإسرائيلية، أكد أنها جزء من عقيدة إسرائيل، حيث لا تعيش إلا بالعنف، وهي دولة أنشئت على أساس العنف على أيدي عصابات.

وأكد ضرورة اتخاذ قرارات فعّالة من قبل الدول العربية، للرد على هذه الانتهاكات، وذلك خاصة بعد انتهاء القمة العربية بجدة التي أكدت على الحق الفلسطيني.

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