الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الأمن القومي الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى بحراسة من شرطة الاحتلال

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو

قالت مصادر فلسطينية إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اقتحم المسجد الأقصى بحراسة من الشرطة الإسرائيلية بحسب خبر عاجل لـ سكاى نيوز عربية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ عملية برية برفح جنوب قطاع غزة

جدير بالذكر أن وسائل إعلام عبرية أفادت ببدء جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية برفح جنوب قطاع غزة بعد استدعاء الفرقة 36.

 صمت عالمي يدفع الاحتلال لارتكاب المجازر

يعد ذلك توسيعا للعدوان وحرب الإبادة الجماعية في غزة في ظل صمت عالمي يدفع الاحتلال الإسرائيلي بدعم أمريكا الى مواصلة ارتكاب المجازر.

وفي ظل ذلك، ردت عائلات الأسرى الإسرائيليين على إعلان وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بتوسيع العدوان بغزة بسؤاله: هل تقرر التضحية بالمختطفين من أجل الاستيلاء على الأرض؟

مهمة ثانوية في أسفل قائمة أولويات حكومة نتنياهو

أضافت عائلات الأسرى الإسرائيليين بإن إعادة ذويهم أصبحت مجرد مهمة ثانوية في أسفل قائمة أولويات حكومة نتنياهو.

توسيع العدوان العسكري على قطاع غزة 

واعتبرت العائلات أن القرار يهدد حياة الأسرى ووصفت عائلات إسرائيلية  قرار كاتس توسيع العدوان العسكري على قطاع غزة بأنه "مرعب".

 

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