بن غفير: رئيس الشاباك كاذب ومجرم ويحاول تنفيذ انقلاب

نقلت صحيفة معاريف عن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قوله: إن إصدار رئيس الشاباك تعليمات بالتجسس والبحث عن أدلة ضدي هو انقلاب.

بن غفير يهاجم رئيس الشاباك

وأضاف بن غفير، أن رئيس الشاباك لم يقم بعمله في غزة وهو كاذب ومجرم ويجب أن يسجن، والمستشارة القضائية تسعى لأزمة دستورية ولا أعتقد أن المحكمة العليا ستسير معها بهذا الاتجاه.

وتابع: لا أصدق أن المحكمة العليا ستفرض علينا العمل مع رئيس الشاباك والمستشارة القضائية ونتنياهو لا يريد العمل معهما.

وكانت القناة الـ12 العبرية، أفادت بأن الشاباك يستعد لاستدعاء شهود ومشتبه فيهم إضافيين في قضية الأموال القطرية.

وأوضح جهاز الشاباك، أنه لا مفر من طلب إفادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كشاهد وربما أيضا كمشتبه فيه.

وتابعت القناة: المحققون يسعون لمعرفة مدى اطلاع نتنياهو على علاقات مستشاريه مع جهات قطرية، ومدى علم رئيس الوزراء بمدفوعات حولها القطريون في ذروة الحرب.

مكتب نتنياهو ينفي تلقي أموال من قطر

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤخرا، أن الأنباء التي تتحدث عن تحويل أموال من قطر عارية من الصحة.

وقال مكتب نتنياهو في بيان: إن قسم التحقيقات بالشرطة أوضح للمستشارة القانونية أنه لا يفهم المخالفة التي يحقق فيها بشأن قطر.

وأضاف، أن الخبر الذي وصفه بـ "الكاذب" الجديد محاولة بائسة لاختراع تبرير لا أساس له لمخالفة غير موجودة.

وأكد مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يرتب دفعات لأي شخص، وأن كل دفعة في مكتب حكومي تتم وفقا للقانون.

من جهتها نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر أن مشتبها بهما أوقفا للتحقيق معهما في تطور لافت بهذه القضية.

فيما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، في تغريدة على منصة "إكس": إن أنصار نتنياهو يعترفون بالفعل بأن قطر دفعت أموالا لأشخاص بمكتب رئيس الوزراء.

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