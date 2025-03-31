الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة

قوات الاحتلال، فيتو
قوات الاحتلال، فيتو

أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الإثنين، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

جيش الاحتلال يوجه إنذارا لإخلاء مناطق في رفح الفلسطينية

حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، سكان عدة أحياء في مدينة رفح الفلسطينية من عودة قواته للقتال بشدة ودعاهم للانتقال بشكل فوري إلى منطقة المواصي بغزة.

نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الأحد: "مستعدون للحوار بشأن المرحلة النهائية للحرب التي يتم بموجبها نزع سلاح حماس وإخراج قادتها من غزة".

وأضاف نتنياهو : “نريد ضمان السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة وتطبيق خطة ترامب للهجرة”.

ونقلت صحيفة معاريف عن مصادر مطلعة قولها، إن مقترح إسرائيل الذي سلمته للوسطاء ينص على الإفراج عن 11 أسيرا حيا ونصف القتلى لدى حركة حماس.

 

مقترح إسرائيل الجديد 

يأتي ذلك بعدما أعلنت حركة حماس عن موافقتها على مقترح تقدمت به مصر وقطر يتضمن الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 50 يوما.

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