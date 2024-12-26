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أخبار مصر

حكماء المسلمين يدين اقتحام وزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى

اقتحام المسجد الأقصى،
اقتحام المسجد الأقصى، فيتو
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أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدةٍ، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

حكماء المسلمين يؤكد ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى

وأكد مجلس حكماء المسلمين ضرورة وقف الانتهاكات الخطيرة والممارسات الاستفزازية بحق المسجد الأقصى المبارك، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية، واحترام الوضع القانوني لمدينة القدس.

حكماء المسلمين يدعو إلي تعزيز الجهود الهادفة لإيجاد حل سياسي دائم يسهم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة

كما يجدد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لكل الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد في المنطقة، داعيًا إلى تعزيز الجهود الهادفة لإيجاد حل سياسي دائم يسهم في وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري وعاجل ويسمح بدخول المساعدات الإنسانية للمدنيين الأبرياء، وإقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلَّة وعاصمتها القدس الشريف.

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