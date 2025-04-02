أخبار الحوادث اليوم: صداقة تنتهي بجريمة قتل شاب داخل محل بلايستيشن بحلوان.. الأمن يكشف تفاصيل تمزيق جسد شاب بدار السلام.. وضحية هجوم النمر بطنطا يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

مصرع طالب صعقا بالكهرباء في قنا

لقي طالب مصرعه، صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر في قرية الغرابوة، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.



تفاصيل البلاغ غي قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع طالب إعدادي بصعق كهربائي داخل منزل أسرته في قرية الغرابوة التابعة لدائرة المركز.

صداقة تنتهي بجريمة قتل شاب داخل محل بلايستيشن في حلوان

تحولت لحظات المرح بين صديقين داخل محل بلايستيشن إلى جريمة مروعة، حيث لقي شاب مصرعه على يد صديقه بعد أن طعنه عدة مرات، وسط ذهول الحاضرين، في ثاني أيام عيد الفطر في مشهد مأساوي هزّ مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة .

إحالة سيدة للمحاكمة بتهمة سرقة سيارة بعد استدراج مالكها لإقامة علاقة غير شرعية بأكتوبر

أحالت نيابة الجيزة سيدة لاتهامها بسرقة سيارة ملاكي، بعد استدراج مالكها الذي يعمل بإحدى شركات النقل الذكي لمدينة 6 أكتوبر، وإيهامه بإقامة علاقة معها، للمحاكمة الجنائية.

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل تعدي 4 طلاب على فتاة داخل مدرسة بـ6 أكتوبر



كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة تعدي طالبات مدرسة بـ أكتوبر على زميلتهن، وإصابتها بقطع في الوجه.

نص أقوال مديرة المدرسة محل الواقعة



أدلت مديرة المدرسة محل واقعة التعدي علي طالبة داخل مدرسة بأكتوبر، بأقوالها أمام جهات التحقيق، حيث قالت: "المجني عليها سارة عندها مشكله إن هي على طول شايفة إن أختها احلى منها وإنها مش محبوبة ودا اللي بيجيلي من الأخصائية الاجتماعية علشان بسأل وبتابع طلابي".

إحالة مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات في قضية رشوة

أحالت جهات التحقيق المختصة، مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات لاتهامهم بتلقي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين - الأول مدير الهندسة المدنية بمحافظة كفر الشيخ بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، والثاني مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية؛ طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهم الثالث، عطايا - على سبيل الرشوة - للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلب وأخذ الأول مبلغ مائتي ألف جنيه وطلب الثاني مائة ألف جنيه أخذ منه سبعة وستين ألف جنيه ؛ مقابل إنهاء إجراءات الرفع المساحي لقطعة الأرض المستأجرة له بنطاق محافظة كفر الشيخ بعدم إثباتهما كامل مساحتها الفعلية بتخفيض القيمة الإيجارية.

الأمن يكشف تفاصيل تمزيق جسد شاب فى مشاجرة بسبب فتاة بدار السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تمزيق جسد شاب باستخدام سلاح أبيض على يد عاطل بسبب فتاة بمنطقة دار السلام.

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من التحرش بفتاة بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها شاب مقيم دائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

حيثيات الحكم علي 59 متهما في مشاجرة تسببت بقتل شخصين بالجيزة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها علي 59 متهما في مشاجرة عائلتي أبو موسى والزرايب بالمعتمدية والتي تسببت في وفاة شخصين وصدر فيها حكما من البراءة إلى السجن المشدد 10 سنوات.

مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة المتسبب فى استشهاد معاون مباحث بالأقصر

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل استشهاد ضابط شرطة النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة ومصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالأقصر.

وأوضحت وزارة الداخلية؛ أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور " من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.

عامل سيرك طنطا ضحية هجوم النمر يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

كشف محمد جمال، مساعد مدرب الأسود، ضحية هجوم النمر بسيرك طنطا، عن تفاصيل مثيرة حول الحادث الذي تسبب في بتر ذراعه.



وتحولت أحلام محمد جمال، إلى كابوس مفجع لم يكن في الحسبان. لطالما راوده الطموح بأن يكون جزءًا من عروض السيرك المبهرة، حيث يستعرض مهاراته في التعامل مع الحيوانات المفترسة، إلا أن واقعة مأساوية قلبت حياته رأسا على عقب.

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