مصرع طالب صعقا بالكهرباء في قنا

لقي طالب مصرعه، صعقًا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر في قرية الغرابوة، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ غي قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا يفيد بمصرع طالب إعدادي بصعق كهربائي داخل منزل أسرته في قرية الغرابوة التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع عمر.ع، يبلغ من العمر 13 عامًا بـ صعق كهربائي بسبب “فيشة التليفزيون” بمنزلهم في قرية الغرابوة مركز دشنا.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى فاو تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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