مقتل عنصر إجرامى شديد الخطورة المتسبب فى استشهاد معاون مباحث بالأقصر

كشفت وزارة الداخلية، تفاصيل استشهاد ضابط شرطة النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة ومصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بالأقصر.

إستشهاد ضابط شرطة النقيب محمود عبدالصبور

استشهاد ضابط شرطة النقيب محمود عبد الصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة

وأوضحت وزارة الداخلية؛ أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور " من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.

وقامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وتمكنت من تحديد مكان اختبائه، وأثناء اقتحام مكانه وفقًا لإجراءات مقننة، أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبط بحوزته بندقية آلية – عدد من الطلقات النارية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تشييع جثمان النقيب محمد عبدالصبور بمسقط رأسه بقنا

تشييع جثمان النقيب محمد عبدالصبور بمسقط رأسه بقنا

وفى سياق متصل، أقيمت مراسم تشيع جثمان النقيب محمد عبد الصبور بمسقط رأسة بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، اليوم الإربعاء وسط حضور القيادات الأمنية والأهالى وأصدقائه لتوديعه بعد استشهاده متأثرا باصابته.

وبدأت مراسم الجنازة العسكرية بحضور قيادات مديرية أمن قنا وزملاء الشهيد وأهالى قريته وسط حالة من الحزن عليه.

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