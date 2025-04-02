تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل تعدي 4 طلاب على فتاة داخل مدرسة بـ6 أكتوبر

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الجيزة، تفاصيل جديدة في واقعة تعدي طالبات مدرسة بـ أكتوبر على زميلتهن، وإصابتها بقطع في الوجه.



نص أقوال مديرة المدرسة محل الواقعة

أدلت مديرة المدرسة محل واقعة التعدي علي طالبة داخل مدرسة بأكتوبر، بأقوالها أمام جهات التحقيق، حيث قالت: "المجني عليها سارة عندها مشكله إن هي على طول شايفة إن أختها احلى منها وإنها مش محبوبة ودا اللي بيجيلي من الأخصائية الاجتماعية علشان بسأل وبتابع طلابي".

وأضافت مديرة المدرسة خلال التحقيقات: “إللي أنا أعرفه إن كان في موقف في آخر امتحانات في الترم الأول وفي واحدة فتنت على رايان إنها جايبه ولدین وإحنا شفناهم وكان معاهم مطاوي وجايين على موتوسیکل وبره المدرسة وكلمنا أهالي البنتين يجوا ياخدوهم وساعتها اتواصلنا مع إدارة 6 أكتوبر التعليمية علشان نخطرهم”.

وتابعت مديرة المدرسة: يوم الواقعة مريت على لجان الامتحانات ودخلت اجتماع مع المدرسين وتفاجأت بصوت صراخ، مضيفة: جريت وسألت في إيه قالولي إن سارة وریان اتخانقوا وإن سارة متعورة جامد وأخدناها على العيادة عندنا وإحنا اتواصلنا مع التربية الاجتماعية في الإدارة التعليمية ووالد البنت سارة كلم الشرطة وأخدوا سارة للمستشفى وعملوا تقرير طبي، واللي سمعته إنهم كانوا بيتخانقوا علشان ولد اسمه يوسف.

أقوال المجني عليها في حادث التعدي

كما استمعت النيابة لأقوال المجني عليها الطالبة سارة، التي قالت: من حوالي شهرين ريان.س زميلتي في المدرسة صورتني من ضهري وانا ماشية في المدرسة وبعتت صوري على الجروبات بتاعة المدرسة وكانوا بيتنمرو عليا ويقولوا عليا إني تخينة وكدة، ولما أنا عرفت إن هي عملت كده واجهتها قالتلي أنا هوريكي وآخر يوم في امتحانات الترم الأول لما طلعت من المدرسة لقيتها واقفة ومعاها ولدين شكلهم في الجامعة، وكانوا ماسكين مطاوي في إديهم بيلعبوا بيها ولما المديرة بتاعة المدرسة شافت المنظر ده دخلتني جوا المدرسة وقالتلي مش هتمشي من المدرسة الا لما أهلك يجوا ياخدوكي.



وأضافت المجني عليها أمام جهات التحقيق: المدرسة فصلت ريان المتهمة الأولى، ومنعتها من دخول المدرسة إلا في أوقات الامتحانات فقط وفي الامتحان هي كانت موجودة، وفي اليوم ده لقيت صاحبتي جاية بتقولى تعالى معايا الحمام ولما روحت معاها ودخلت لقیت ریان وباقي المتهمين، وريان قالتلي أنا مفصولة بسببك وابعدي عن يوسف متكلمهوش تاني، قلتلها مش هبطل أكلمه عشانك والباقي قعدوا يتنمروا عليا وراحت وشدوني من شعري وضربوني وريان طلعت موس من الشراب وضربتني بيه في وشي وبعد كده كلهم جريوا وأنا خرجت من الحمام.

أقوال المتهمة بالتعدي علي الطالبة



من جانبها، نفت المتهمة أمام جهات التحقيق جميع الاتهامات المنسوبة إليها، وأضافت أنها أخبرت المجني عليها أكثر من مرة بالابتعاد عن شاب يدعى يوسف في المرحلة الجامعية، وأنها كانت تعاتبها على فصلها من المدرسة فنشبت بينهما مشادة كلامية تطاولت لتعدي بالضرب فحاولت المتهمة الدفاع عن نفسها.

تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل دورة مياه

وكشفت التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية، ملابسات تشويه 4 طلاب وجه زميلتهم داخل دورة مياه بمدرسة لغات في مدينة 6 أكتوبر.

وأشارت التحقيقات، إلى أن الدافع وراء الجريمة غيرة البنات من زميلتهن لجمال ملامحها وبسبب خلاف على علاقة مع شاب جامعي، مضيفة أن المتهمات استعن بـ"شفرة حلاقة" للاعتداء على المجني عليها.

وطلبت نيابة أكتوبر استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المدرسة والمؤدية إلى دورات المياه، كما كلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابساتها.

وخلال التحقيقات ذكرت الطالبة المجني عليها أن المتهمين تتبعوها داخل المدرسة وتعدوا عليها داخل الحمامات بسلاح أبيض.

تعرض طالبة للتعدي في أكتوبر

البداية كانت بورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بتعرض طالبة تبلغ من العمر 15 سنة، لاعتداء داخل مدرسة لغات بمدينة 6 أكتوبر، ووجهت المجني عليها اتهاما لـ 3 من زميلاتها، وزميل آخر بالمدرسة، بالاعتداء عليها بواسطة سلاح أبيض، حيث تتبعوها داخل دورة المياه "الحمام" وحاصروها وتعدوا عليها بالضرب واعتدوا عليها بسلاح أبيض مما أدى إلى إصابتها بجرح بوجهها طوله 10 سم وكدمات الجسد.

وتم تحديد هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، من خلال الاستماع لأقوال العاملين بالمدرسة، وشهود عيان وتفريغ كاميرات المراقبة.

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