الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

إحالة مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات في قضية رشوة

التحقيق، فيتو
التحقيق، فيتو

أحالت جهات التحقيق المختصة، مسئولين بمركز البحوث الزراعية وآخر للجنايات لاتهامهم بتلقي رشاوي مالية.

جاء بأمر الإحالة أن  المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين - الأول مدير الهندسة المدنية بمحافظة كفر الشيخ بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية، والثاني مدير عام الملكية والتصرف بقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية؛ طلبا وأخذا لنفسيهما من المتهم الثالث، عطايا - على سبيل الرشوة - للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلب وأخذ الأول مبلغ مائتي ألف جنيه وطلب الثاني مائة ألف جنيه أخذ منه سبعة وستين ألف جنيه ؛ مقابل إنهاء إجراءات الرفع المساحي لقطعة الأرض المستأجرة له بنطاق محافظة كفر الشيخ بعدم إثباتهما كامل مساحتها الفعلية  بتخفيض القيمة الإيجارية.

كما أن المتهم الثالث  قدم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن قدم للمتهمين الأول والثاني الرشوة.

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إحالة مسئولين البحوث الزراعية الهندسة المدنية مركز البحوث الزراعية

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