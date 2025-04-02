الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

صداقة تنتهي بجريمة قتل شاب داخل محل بلايستيشن في حلوان

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

تحولت لحظات المرح بين صديقين داخل محل بلايستيشن إلى جريمة مروعة، حيث لقي شاب مصرعه على يد صديقه بعد أن طعنه عدة مرات، وسط ذهول الحاضرين، في ثاني أيام عيد الفطر في مشهد مأساوي هزّ مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة .


تفاصيل مقتل شاب في حلوان 

البداية كانت بمزاح عادي بين الشابين "أحمد ي."، 19 عامًا، و"يوسف م.ي"، الشهير بـ"كوارع"، وكلاهما من أبناء منطقة كفر العلو، لكن سرعان ما تحول المزاح إلى مشادة كلامية، ثم  شجار بالأيدي، قبل أن يفقد "يوسف" أعصابه ويستلّ سلاحًا أبيض كان بحوزته، ليسدد عدة طعنات قاتلة لصديقه وسط حالة من الفزع بين رواد المحل.


هرع الحاضرون لمحاولة إنقاذ "أحمد"، وتم نقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل الوصول، متأثرًا بجراحه.


تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالى بمقتل شاب داخل محل بلايستيشن بدائرة القسم، انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وبفحص كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود، تم تحديد هوية الجاني.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة.

و بمواجهته خلال التحقيقات الأولية، اعترف المتهم بجريمته، مؤكدًا أن الحادث لم يكن مخططًا له، بل جاءت نتيجة انفعال لحظي وغضب لم يستطع السيطرة عليه.

صدمة في الشارع وحزن بين الأهالي

خيم الحزن على منطقة كفر العلو بعد انتشار خبر مقتل "أحمد"، خاصة أنه كان شابًا معروفًا بين أبناء منطقته بأخلاقه الطيبة وحسن سمعته، بينما أصيب أهله وأصدقاؤه بصدمة كبيرة، غير مصدقين أن حياته انتهت بهذه الطريقة المأساوية وعلى يد أقرب أصدقائه.

النيابة لتتولى التحقيق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، كما طلبت تقرير الطب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان أسباب الوفاة بشكل دقيق، إلى جانب سماع أقوال الشهود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تفاصيل مقتل شاب في حلوان مقتل شاب في حلوان حلوان تحقيقات الأمن والقبض على المتهم

مواد متعلقة

القبض على متهم شرع في قتل سائق بالوراق

تجديد حبس بائع شاي بتهمة قتل موظف بالشرقية

الأكثر قراءة

بيان عاجل من السكك الحديدية بشأن فقد طفلة عينها بسبب رشق القطار بالحجارة

مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من نشاط للرياح بهذه المناطق

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة (0/0)

منوعات

المزيد

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقته بالحصول على منصب كبير

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية