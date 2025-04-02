الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل تمزيق جسد شاب فى مشاجرة بسبب فتاة بدار السلام

تمزيق جسد شاب فى
تمزيق جسد شاب فى مشاجرة بسبب فتاة بدار السلام

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تمزيق جسد شاب باستخدام سلاح أبيض على يد عاطل بسبب فتاة بمنطقة دار السلام.

المتهم 
المتهم 

 تعدى على شاب بدار السلام 

كانت أجهزة وزارة الداخلية، رصدت منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بإصابة آخر منعه من التحرش بفتاة بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها شاب مقيم دائرة القسم، مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

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 وبسؤاله أفاد بتضرره من آخر– مقيم بدائرة القسم لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالإنصراف من أسفل المنزل قام بالتعدى عليه بالضرب محدثًا إصابته مستخدمًا سلاح أبيض.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

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مشاجرة مشاجرة دار السلام تعدى على شاب بدار السلام مديرية أمن القاهرة قسم شرطة دار السلام

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