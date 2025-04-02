عامل سيرك طنطا ضحية هجوم النمر يكشف تفاصيل مثيرة عن الحادث

كشف محمد جمال، مساعد مدرب الأسود، ضحية هجوم النمر بسيرك طنطا، عن تفاصيل مثيرة حول الحادث الذي تسبب في بتر ذراعه.

وتحولت أحلام محمد جمال، إلى كابوس مفجع لم يكن في الحسبان. لطالما راوده الطموح بأن يكون جزءًا من عروض السيرك المبهرة، حيث يستعرض مهاراته في التعامل مع الحيوانات المفترسة، إلا أن واقعة مأساوية قلبت حياته رأسا على عقب.

خلال أحد العروض في سيرك خاص بمدينة طنطا، وبينما كان محمد يؤدي مهامه كالمعتاد، تعرض لهجوم مباغت من أحد النمور المشاركة في العرض. وأسفر الحادث عن إصابته بجروح بالغة استدعت نقله على وجه السرعة إلى مستشفى طنطا الجامعي، حيث خضع للعلاج، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ ذراعه، واضطروا إلى بترها فوق الكوع بسبب خطورة الإصابات.

رواية الضحية: "لم أتوقع أن يتحول حلمي إلى كابوس"

في تصريحات مؤثرة عقب الحادث، قال محمد جمال: "كنت أعتبر هذه الحيوانات جزءًا من عائلتي، لكن في لحظة واحدة تغير كل شيء. لم أفهم ما حدث، شعرت بألم شديد ولم أستطع الهروب أو الدفاع عن نفسي".

كما ألقى محمد باللوم على إدارة السيرك، مشيرا إلى أنها لم تراعي سلامة العاملين أو حتى الحيوانات، وأضاف: "ضحوا بي من أجل العروض، كانوا يجوعون الحيوانات بشكل متعمد، ما جعلها أكثر شراسة وخطورة".

وأعرب عن استيائه من الظروف القاسية التي كانت تُفرض على الحيوانات والعاملين في السيرك، مؤكدًا أن الإدارة كانت تضع الأرباح فوق أي اعتبار، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المدربين.

جدل كبير بسبب حادث سيرك طنطا

أثار الحادث موجة من الجدل حول معايير الأمان داخل السيرك، ومدى التزام القائمين عليه بتوفير بيئة آمنة للعاملين والجمهور، في الوقت الذي يواجه فيه محمد جمال واقعا جديدا بعد فقدانه ذراعه، تتجه الأنظار إلى الجهات المسؤولة لمحاسبة المقصرين، وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية مستقبلًا.

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