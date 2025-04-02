حيثيات الحكم علي 59 متهما في مشاجرة تسببت بقتل شخصين بالجيزة

أودعت محكمة جنايات الجيزة حيثيات حكمها علي 59 متهما في مشاجرة عائلتي أبو موسى والزرايب بالمعتمدية والتي تسببت في وفاة شخصين وصدر فيها حكما من البراءة إلى السجن المشدد 10 سنوات.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن النيابة العامة اتهمت المتهمين لأنهم في يوم ۲۰۲۲/۹/۸ بدائرة قسم شرطة إمبابة محافظة الجيزة، حال كون الثاني عشر والسادس والعشرون طفلين جاوزا الخامسة عشر ولم يجاوزا الثامنة عشر ) المتهمون من الأول حتى الثاني عشر ومن السابع والعشرون حتى التاسع والثلاثون ضربوا المجني عليهما كلًا من عبد الرحمن.أ، أحمد.م حال كون الأخير طفل جاوز الرابعة عشر عامًا عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية تالية (الوصف).

كما أطلقوا صوبهما أعيرة نارية باستخدام تلك الأسلحة فأحدثوا إصابة الأول بكسور شرخية بعموم عظام الجمجمة قبوة وقاعدة وتهتك بنسيج المخ، وأصابوا الثاني بتهتك بنسيج الرئتين اليمنى واليسرى ونزيف دموي إصابي غزير بتجويف الصدر والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتهما ولم يقصدوا من ذلك قتلهما إلا أنها أفضت لموتها، وقد وقعت تلك الجناية بناء على ارتكابهم للجريمة محل الإتهام السادس على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت حيثيات الحكم: أحرز الأول وحاز المتهمين سالفي الذكر بواسطته سلاحًا ناريًا مششخن ( بندقية آلية) مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والمستخدمة في ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أحرز الأول وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطته ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري أنف البيان مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها على النحو المبين بالتحقيقات - أحرز الثاني والثالث وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطتهما سلاحين ناريين غير مششخنين خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازتهما أو إحرازهما والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز الثاني والثالث وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطتهما ذخائر مما تستخدم على السلاحين الناريين أنفي البيان دون ترخيص على النحو المبين بالتحقيقات.

استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهما كلًا من عبد الرحمن.م، إبراهيم.ح - حال كون الأخير طفل جاوز الرابعة عشر عامًا -مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية محل الاتهامين الثاني والربع وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والموصوفة في الجريمة محل الاتهام الحادي عشر وذلك بقصد ترويعهما وتخويفهما وبث الرعب في نفوسهما وتكدير أمنهما وسكينتهما وتعرب حياتهما للخطر فأحدثوا إصابتهما والتي أودت بحياتهما في الجريمة " محل الأتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت الحيثيات: المتهمون من الثالث عشر وحتى السادس والعشرون ومن الأربعون حتى التاسع والخمسون، أحرز أولهما وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطته سلاح ناري غير مششخن خرطوش) مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام العاشر على النحو المبين بالتحقيقات أحرز أولهما وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر بواسطته ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصًا لهما بحيازتها أو إحرازها على النحو المبين بالتحقيقات أحرز المتهم الأربعون وحاز باقي المتهمين سالفي الذكر سلاح ناري مششخن (طبنجة) بدون ترخيص والمستخدم في ارتكاب الجريمة محل الاتهام الأخير على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت: المتهمون جميعًا استعرضوا القوة ولوجوا بالعنف قبل المجني عليهم الأهالي منطقة الزرايب بقرية المعتمدية - كرداسة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية محل الاتهامات الثاني والرابع والسابع والتاسع وأدوات تالية (الوصف) مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بقصد ترويعهم وتخويفهم وبث الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم للخطر لفرض السطوة عليهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص (شماريخ، كسر زجاج بدون مسوغ قانوني ومبرر من الضرورة الحرفية والمهنية على النحو المبين بالتحقيقات، والمتهم الأربعون ضرب عمدًا المجني عليه محمد.ف بأن كال له ضربة باستخدام كعب طبنجة آنفة البيان في الجريمة محل الإتهام التاسع استقرت بجبهته فأحدث إصابته بجرح قطعي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يومًا على النحو المبين بالتحقيقات.

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وعما أثاره الدفاع بشأن تناقض أقوال مأمور الضبط القضائي مجري التحريات فإن ذلك بفرض حصوله لا ينال من أقواله ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله وأقوال باقي الشهود وأدلة الأثبات في الدعوى استخلاصًا سائغًا لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة وأن المحكمة ترى أن أقوال ضابط الواقعة مجري التحريات جاءت متناسقة متفقه فيما بينها لا تناقض فيها على نحو ما استخلصته المحكمة من أقواله ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد.



وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء كافة أركان الجرائم المسندة إلي المتهمين أو الاشتراك فيها فمردود بما هو مقرر من أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو باقتناع القاضي بناء على ما يطمئن إليه من الأدلة المطروحة عليه فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة واقتنعت بحصولها على الصورة التي قرروها من قيام المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم من ضرب أفض إلى موت وحيازة وأحراز أسلحة مختلفة الأنواع وضرب واستعراض القوة والتلويح بها علي المجني عليهم تحت تهديد السلاح، كلًا حسب ما وجه إليه من اتهام ومن ثم تكون الجرائم المنسوبة إلي المتهمين توافرت في حق المتهمين جميعًا بركنيها المادي والمعنوي ويكون ما يثيره الدفاع في هذا الصدد غير سديد.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من: إبراهيم.م، ومحمد.ف، وأبو زيد.س، وأحمد.ع، وخالد.ص، ومحمد.ل، وهشام.ع، وسيد.ع، وسيد.م، ومحمد.ح بالسجن المشدد 10 سنوات، مع تغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه.



كما عاقبت يوسف.م، ومحمود.ع بالسجن المشدد 5 سنوات، مع تغريم كل منهما 5 آلاف جنيه.

كما عاقبت المحكمة كلا من محمد.ع واحمد.م ومحمود.ج ومحمود.م ومصطفى.أ و على.م و وليد.م وعلاء.ع و حمادة.ر و فهمي.د و محمود.ف وابراهيم.ح وطه.ي و عطيه.ص وعبد الرحمن.م ومحمود.ح ويوسف.ا ومجدي.ح وسعيد.ح وجميل.ر ومهاب.م وخالد.ا و شقيقه محمود ومحمد.ف وعبد الرحمن.ح ونبيل.ح و أيمن.س وعماد.ر و احمد.ع و محمد.و و عادل.ع ومحمد.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنين وتغريم كلا منهم مبلغ 5 آلاف جنيه.

ومعاقبة محمد.م و أيمن.ع وحمدي.ع ومحمد.ح ويوسف.م وفتحي.ر و حامد.ا و أحمد.ع وحسين.ح بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كلا منهم مبلغ 5 آلاف جنيه.



وضع المحكوم عليهم تحت البند أولا من الحكم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات ووضع باقي المحكوم عزليهم جميعا تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة المقضي بها.

الزام المحكوم عليهم جميعا عدا السادس والعشرين بالمصاريف الجنائية.



براءة سيد محمود فتح الله علي عبد الصمد وصابر وحيد حامد وعبد الحكيم علي عبد الحميد أبو موسى وعلي حامد أحمد حسانين مما أسند إليهم.

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