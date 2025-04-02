الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر (فيديو وصور)

الداخلية تواصل مشاركة
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر، فيتو

واصلت وزارة الداخلية مشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر وتوزيع الهدايا عليهم؛ وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الإجتماعية والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.
 

الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
إهداء ملابس وتوزيع الكحك وزيارة المستشفيات.. الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر (فيديو وصور)
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 

إهداء ملابس وتوزيع الكحك وزيارة المستشفيات.. الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر

 

اتخذت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات كافة التدابير الأمنية لتوفير بيئة أمنة للمتنزهين خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك.
 

ولم يقتصر دور الإدارة عند التأمين فقط بل امتد إلى توزيع عبوات تحتوى على كحك العيد على الصيادين بمراكب الصيد وإهداء أبنائهم ملابس العيد وهو ما أدخل عليهم الفرحة والبهجة وذلك تماشيًا مع استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تفعيل دورها الإنسانى والمجتمعى ومشاركة المواطنين الإحتفال بالأعياد والمناسبات.
 

 كما شاركت الإدارة العامة للحماية المدنية المواطنين الاحتفال بهذة المناسبة من خلال زيارات إلى المستشفيات المختلفة وتوزيع كحك العيد على المرضى بها.

كما قامت المأموريات بتوزيع ملابس العيد على الأطفال المرضى بالمستشفيات ما أدى إلى إدخال البهجة والفرحة فى نفوسهم ورفع روحهم المعنوية لتحمل رحلة العلاج.
 

الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 
الداخلية تواصل مشاركة المواطنين الإحتفال بعيد الفطر 

وتضمنت الاحتفالات زيارات إلى دور رعاية المسنين، حيث تم توزيع كحك العيد على قاطنيها وهو تقليد تحرص عليه وزارة الداخلية فى إطار الدعم والرعاية المقدمة لهم طوال العام.

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ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.. ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

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