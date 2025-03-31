الإثنين 31 مارس 2025
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بهجة العيد في شوارع مصر.. القاهرة تتزين بمظاهر الاحتفال.. والصعيد يتألق بالعادات والتقاليد (فيديو صور)

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر 2025

عيد الفطر في مصر هو مناسبة تجمع بين العادات الدينية والاحتفالات العائلية والمجتمعية، مما يجعله واحدًا من أكثر الأعياد فرحًا في البلاد. يتميز بطابع خاص كونه مناسبة "لم الشمل"، ومن أبرز سمات الأعياد والمناسبات في مصر هي الاحتفالات الشعبية التي تضفي أجواء من الفرح والسعادة بين الأصدقاء والأقارب والأطفال.

 

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

تبدأ الساعات الأولى من يوم العيد بصلاة العيد التي تُقام في المساجد والساحات العامة الكبيرة في كل منطقة، حيث يجتمع الناس من جميع الأعمار مرتدين ملابس جديدة، وتعلو أصوات التكبير والتهليل في الأجواء، ويتبادلون التهاني والمباركات.

بعد الانتهاء من صلاة العيد وتبادل التهاني بين الأهل والجيران، تبدأ الزيارات العائلية حيث يجتمع الأقارب لقضاء الوقت معًا وتناول أطعمة ومشروبات العيد المميزة مثل "الكعك والبسكويت والغريبة والشاي باللبن".

 

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

بعد ذلك، تأتي الخروجات والرحلات، حيث تتوجه العائلات إلى المتنزهات والحدائق العامة مثل السينما وحديقة الأزهر أو كورنيش النيل. بينما يهتم البعض بالعروض والفعاليات الترفيهية مثل عروض السيرك والمهرجانات الشعبية في الأماكن العامة.

 

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

 


لذلك رصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في أول أيامه في المحافظات على مستوى الجمهورية.


والبداية مع محافظة القاهرة، والتي تشمل أغلب الأماكن العامة المناسبة للتنزه وخروجات العيد، حيث شهدت منطقة الكورنيش وكوبري قصر النيل، احتفالات عيد الفطر 2025، على مدار اليوم ومن بعد الانتهاء من الصلاة، احتفال من الشباب والشابات والأطفال والاسر بأول أيام العيد من خلال التمشيه والتنزه وأخذ الصور التذكارية

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025


وعلى جانب آخر من محافظة القاهرة، اتجه العديد من الأطفال إلى الملاهي في الحديقة الدولية بمدينة نصر للاستمتاع بأول أيام عيد الفطر المبارك رغم درجات الحرارة المرتفعة.

 

 

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

 


كما شهدت منطقة وسط البلد إقبالا متوسطا في الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025


وشهدت شوارع منطقة حدائق  المعادي في أول أيام عيد الفطر المبارك إقبالًا كبيرًا من الأطفال والعائلات الذين توافدوا للاحتفال بالعيد بعد انتهاء صلاة العيد في الساحات والمساجد.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

 

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في محافظات الوجه القبلي

توافد الشباب والأطفال على مراكز الشباب والرياضة في كافة مدن وقرى سوهاج؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك، حيث حرص الأطفال على قضاء وقت ممتع من خلال ممارسة الألعاب الرياضية والترفيهية الموجودة في مراكز الشباب بالبالونات ورسم الأشكال الجميلة على الوجوه؛ تعبيرا عن فرحتهم بالعيد.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

أما عن محافظة أسيوط،  أقدم أهالي المحافظة على استقلال مركبة الطفطف في احتفالات عيد الفطر المبارك والذي خصصته المحافظة لنقل المعيدين مجانا في أجواء كلها بهجة وسعادة.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025


وفي محافظة قنا، أحتفل الأهالي بعيد الفطر المبارك من خلال وزع  “زلابية” على المارة بشوارع المدينة ابتهاجا وفرحا بقدوم العيد.

وفي محافظة أسوان، اتجمع أبناء القبائل أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد صلاة العيد لتناول الإفطار ومن أبرز المأكولات التى يتم إعدادها لذلك اليوم خصيصا "الشعرية باللبن".

 

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في محافظات الوجه البحري


استقبلت شواطئ الإسكندرية في أول أيام عيد الفطر المبارك عددا كبيرا من الزائرين، رغم برودة الطقس.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025


وعن محافظة بورسعيد، فتألقت فرقة الأنامل الصغيرة  بقيادة مايسترو الفريق الدكتور راجي المقدم بتقديم مجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغاني الاحتفالية المرتبطة بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي بقاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025


وحرص شباب مدينة شبين الكوم بالمنوفية على مشاركة الأسر فرحتها بعيد الفطر المبارك، حيث قاموا بإلقاء البلالين على الأسر من أعلى نقابة المحامين، إبتهاجًا بالعيد وسط فرحة شديدة من الأهالى والأطفال.


وعن محافظة البحيرة، استقبل مراكز الشباب المحافظة  عددا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تأكيدًا على الدور المجتمعي لهذه المراكز، وإتاحة الفرصة للأهالي لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية خلال أيام العيد.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

احتفل أطفال محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، بعيد الفطر المبارك، بركوب الخيل والجمال والمراجيح الشعبية والمراكب بمركز ومدن المحافظة عقب انتهاء مراسم صلاة العيد.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

 

 

وفي محافظة الإسماعيلية، قام عدد من ممثلي مكتب الإعلام بديوان عام محافظة الإسماعيلية، عقب انتهاء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بتوزيع الهدايا على المواطنين والأطفال، وذلك في إجراء استثنائي تنفيذا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

احتفالات عيد الفطر 2025
احتفالات عيد الفطر 2025

  
 

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