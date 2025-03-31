فرقة الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد بعيد الفطر (فيديو وصور)

تألقت فرقة الأنامل الصغيرة ببورسعيد بقيادة مايسترو الفريق الدكتور راجي المقدم بتقديم مجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغاني الاحتفالية المرتبطة بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمتها محافظة بورسعيد بحضور محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي بقاعة فايزة أبو النجا بالديوان العام.

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيتو

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك

وحضر الاحتفالية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد ونواب المحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية والحزبية بالمحافظة وجميع طوائف الشعب البورسعيدي من رجال الدين المسيحي والإسلامي، ورجال الأعمال والشخصيات العامة.

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيتو

وعزفت فرقة الأنامل الصغيرة مجموعة من المعزوفات الموسيقية والأغاني المرتبطة بعيد الفطر المبارك مثل " اهلا بالعيد ؛ العيد اليوم هو عيدي" وغيرها من الاغاني المبهجة

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيتو

كما قام أعضاء الفرقة بالغناء مجموعة من الأغنيات مثل "حلوين من يومنا والله" بجانب بعض أغاني السمسمية الشهيرة المرتبطة بالفلكلور البورسعيدي والتي حازت على إعجاب الحضور وشهدت تفاعلا مع كل من في القاعة.

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيتو

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيتو

وكانت محافظة بورسعيد هدت، صباح اليوم، أجواء احتفالية مبهجة عقب أداء صلاة عيد الفطر المبارك، حيث انطلقت مظاهر الفرحة في مختلف الأحياء، وسط تجمعات كبيرة من الأهالي الذين حرصوا على تبادل التهاني والتقاط الصور التذكارية.

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيتو

وكانت لفتة الشباب في الشوارع والأحياء المختلفة أبرز مشهد رسم البسمة على وجوه المواطنين، حيث قاموا بإلقاء البالونات الملونة على المصلين أثناء خروجهم من الساحات، في تعبير عفوي عن البهجة والسعادة بقدوم العيد، وهو ما قابله المواطنون بضحكات وتصفيق، ليصبح المشهد احتفالًا جماعيًا شارك فيه الكبار والصغار على حد سواء.

الأنامل الصغيرة تتألق في احتفالية بورسعيد احتفالا بعيد الفطر المبارك، فيتو

وشهدت ساحات الصلاة، التي انتشرت في 11 موقعًا بمختلف أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد، توافد آلاف المواطنين منذ الصباح الباكر، حيث امتلأت الساحات بالفرحة والتكبيرات التي زادت الأجواء روحانية، خاصة مع ارتداء الأطفال للملابس الجديدة وانتشار الباعة الجائلين الذين عرضوا الحلوى والألعاب التي أضفت لمسة خاصة على الاحتفالات.

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