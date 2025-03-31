بجلباب أبيض ملائكي، أطفال أسيوط في مشاهد مبهجة بعد صلاة عيد الفطر (فيديو وصور)

حرص الأهالي من أبناء محافظة أسيوط على اصطحاب أطفالهم في أداء صلاة عيد الفطر المبارك في الساحات المخصصة لآداء صلاة العيد.

وشهدت الساحات تواجدا مكثفا للأطفال الصغار مرتدين الجلاليب البيضاء والملونة واسدالات الصلاة في مشهد مبهج احتفالا بعيد الفطر المبارك.

الآلاف بمحافظة أسيوط يؤدون صلاة العيد

وانتهى الآلاف من أهالي محافظة أسيوط من أداء صلاة العيد بالساحات التي جهزتها مديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط لصلاة عيد الفطر المبارك بعدما تم الانتهاء من فرشها وتجهيزها في الميادين المخصصة للصلاة لاستقبال أهالي القرى والمراكز بالمحافظة وسط وجود أمني لقوات الشرطة لتأمين المصلين وفرق الشباب من الجمعيات الأهلية الأحزاب وقرار عاجل بحظر إقامة الصلاة في الساحات غير المرخصة وإغلاقها.



فرش الساحات وتجهيزها للصلاة

وفي ذات السياق كثف مسؤولو الأوقاف بالتعاون مع رؤساء الأحياء والمراكز من الجهود لتنظيف المساجد وفراش الساحات وإزالة القمامة من الطرق المؤدية للمساجد وإنارتها طبقًا لتوجيهات اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط ومتابعتها لحين انتهاء الصلاة.

ومن جانبه أعلن اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن تجهيز 164 ساحة و2667 مسجدًا بجميع مدن ومراكز المحافظة لصلاة عيد الفطر المبارك، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء المحافظة والشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والإستقرار والرخاء.



وأوضح محافظ أسيوط إنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى تشكيل وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات وعلى تواصل مباشر مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، على مدار 24 ساعة خلال الإحتفال بعيد الفطر المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا مضيفًا أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ على رقم (114) من التليفون الأرضي، وأرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) للإبلاغ عن أي مخالفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

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