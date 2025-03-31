"الشعرية باللبن" إفطار أول يوم العيد بأسوان (فيديو وصور)

يتجمع أبناء القبائل فى محافظة أسوان أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد صلاة العيد لتناول الإفطار ومن أبرز المأكولات التى يتم إعدادها لذلك اليوم خصيصا "الشعرية باللبن".

عادات وتقاليد مميزة

ويعد ذلك التجمع من العادات والتقاليد المميزة فى بعض قرى ومدن محافظة أسوان وتقدم الشعرية باللبن فى صوانى مغطاة بالغطاء الملون بالألوان الزاهية.

ويتناول الأهالي الإفطار فى أجواء مليئة بالبهجة والمودة والألفة، لأنها من ضمن العادات والتقاليد التى توارثها الأجيال من أجدادهم القدامى، بهدف غرس روح التآلف ونشر المحبة ولم الشمل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.