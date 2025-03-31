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"الشعرية باللبن" إفطار أول يوم العيد بأسوان (فيديو وصور)

إفطار أول يوم العيد
إفطار أول يوم العيد فى أسوان

يتجمع أبناء القبائل فى محافظة أسوان أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد صلاة العيد لتناول الإفطار ومن أبرز المأكولات التى يتم إعدادها لذلك اليوم خصيصا "الشعرية باللبن".

عادات وتقاليد مميزة 

ويعد ذلك التجمع من العادات والتقاليد المميزة فى بعض قرى ومدن محافظة أسوان وتقدم الشعرية باللبن فى صوانى مغطاة بالغطاء الملون بالألوان الزاهية.

ويتناول الأهالي الإفطار فى أجواء مليئة بالبهجة والمودة والألفة، لأنها من ضمن العادات والتقاليد التى توارثها الأجيال من أجدادهم القدامى، بهدف غرس روح التآلف ونشر المحبة ولم الشمل.

 

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عيد الفطر الشعرية القبائل

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