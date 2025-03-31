الإثنين 31 مارس 2025
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أطفال سوهاج يحتفلون بعيد الفطر بالبالونات والرسم على الوجوه (صور)

أطفال يحتفلون بعيد
أطفال يحتفلون بعيد الفطر

توافد الشباب والأطفال على مراكز الشباب والرياضة في كافة مدن وقرى سوهاج؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك، حيث حرص الأطفال على قضاء وقت ممتع من خلال ممارسة الألعاب الرياضية والترفيهية الموجودة في مراكز الشباب بالبالونات ورسم الأشكال الجميلة على الوجوه؛ تعبيرا عن فرحتهم بالعيد.

وفى مركز شباب البلابيش المستجدة التابع لإدارة دار السلام للشباب والرياضة بسوهاج، احتفل الرواد بالملاهي والألعاب الموجودة بالمركز ومنها ممارسة لعبة البلياردو. 

 

كما قامت مراكز الشباب بتشغيل الأغاني الخاصة بالعيد ومنها أغنية العيد فرحة.

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أجازة عيد الفطر احتفالا بعيد الفطر المبارك العيد فرحة الفطر المبارك

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