أطفال سوهاج يحتفلون بعيد الفطر بالبالونات والرسم على الوجوه (صور)

توافد الشباب والأطفال على مراكز الشباب والرياضة في كافة مدن وقرى سوهاج؛ احتفالًا بعيد الفطر المبارك، حيث حرص الأطفال على قضاء وقت ممتع من خلال ممارسة الألعاب الرياضية والترفيهية الموجودة في مراكز الشباب بالبالونات ورسم الأشكال الجميلة على الوجوه؛ تعبيرا عن فرحتهم بالعيد.

وفى مركز شباب البلابيش المستجدة التابع لإدارة دار السلام للشباب والرياضة بسوهاج، احتفل الرواد بالملاهي والألعاب الموجودة بالمركز ومنها ممارسة لعبة البلياردو.

كما قامت مراكز الشباب بتشغيل الأغاني الخاصة بالعيد ومنها أغنية العيد فرحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.