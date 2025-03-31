احتفالات عيد الفطر على الكورنيش وكوبري قصر النيل.. موسيقى وأغاني ورقصات شعبية.. قوارب ويخوت على ضفاف النهر.. وتقنيات حديثة لمتابعة الحالة الأمنية (صور)

يُعتبر الاحتفال بعيد الفطر في الامكان العامه المكشوفة، من أبرز مظاهر الفرح والسرور، حيث يتجمع الناس في منطقة الكورنيش وكوبري قصر النيل بالتحديد للاحتفال بهذه المناسبة السعيدة في أجواء مليئة بالحيوية والبهجة.

تتجلى أبرز مظاهر الاحتفال بعيد الفطر في منطقة الكورنيش وكوبري قصر النيل، حيث يخرج الناس مع عائلاتهم وأصدقائهم للاستمتاع بالهواء الطلق والأجواء الاحتفالية. يبدأ الاحتفال بعروض الألعاب النارية احتفالًا بالعيد، بالإضافة إلى الموسيقى والأغاني، ويستمتع الحضور بالرقصات الشعبية والموسيقى الحية. تنتشر الأكشاك والمطاعم التي تقدم الأطباق التقليدية الخاصة بالعيد والأكلات المصرية الشعبية، بالإضافة إلى المشروبات المنعشة. كما يستمتع الأطفال بالألعاب وأجواء الاحتفال في المنطقة، ويقبل الزوار على رحلات القوارب واليخوت للاستمتاع بالعيد على ضفاف النيل. يحرص المواطنون على توثيق لحظاتهم السعيدة بالتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني بين الأصدقاء والأقارب.

لذا، تُعتبر منطقة الكورنيش وكوبري قصر النيل من الأماكن المثالية للاحتفال بعيد الفطر في أجواء مليئة بالفرح والتفاعل الاجتماعي.

شهدت منطقة الكورنيش وكوبري قصر النيل، احتفالات عيد الفطر 2025، على مدار اليوم ومن بعد الانتهاء من الصلاة، احتفال من الشباب والشابات والأطفال والاسر بأول أيام العيد من خلال التمشيه والتنزه وأخذ الصور التذكارية

ورصدت عدسة فيتو الاحتفالات بأول أيام العيد، بمنطقة الكورنيش وكوبرى قصر النيل من خلال التقاط صور السيلفي، واللعب مع أطفال بالبلالين والاحتفالات بقدوم عيد الفطر المبارك.



وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم أول أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

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