الإثنين 31 مارس 2025
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محافظات

مشاهد من احتفالات المواطنين بعيد الفطر على كورنيش الأقصر (فيديو وصور)

أثناء الاحتفال
أثناء الاحتفال

قدمت «بوابة فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه مظاهرات الاحتفالات بعيد الفطر المبارك على كورنيش النيل بوسط مدينة الأقصر صباح اليوم الاثنين.

أجواء عيد الفطر المبارك في الأقصر 

وشهد كورنيش النيل توافد الآلاف من المواطنين عقب الانتهاء من أداء صلاة عيد الفطر المبارك 2025، وقاموا بالتقاط الصور التذكارية مع الأصدقاء والأقارب من أحضان معبد الأقصر.

وكان المهندس عبدالمطلب عمارة، محافظ الأقصر، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بساحة سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور على الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من المصلين.


وفي وقت سابق، وجه محافظ الأقصر، تعليماته إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمديريات والإدارات الخدمية بضرورة تكثيف المتابعة لضمان انتظام العمل في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، كما شدد على رفع درجة الاستعداد في المزارات السياحية والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مع التأكيد على تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان راحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

 

 

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