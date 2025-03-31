إقبال كبير على مراكز شباب البحيرة في أول أيام عيد الفطر (صور)

استقبلت مراكز الشباب بمحافظة البحيرة عددا كبيرا من المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك تأكيدًا على الدور المجتمعي لهذه المراكز، وإتاحة الفرصة للأهالي لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية والثقافية خلال أيام العيد.

مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

حيث قامت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، برئاسة الدكتور علاء الجزار - مدير عام المديرية، بفتح مراكز الشباب لاستقبال الجماهير والطلائع والشباب ضمن مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب مصر، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى المحافظة خلال عيد الفطر المبارك



وشهدت الفعاليات إقبالًا كبيرًا من الأسر والشباب والأطفال، الذين شاركوا في أنشطة متنوعة تشمل المسابقات الرياضية، والفنون التشكيلية، والعروض الترفيهية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية.



وأشادت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بالجهود المبذولة من قِبل المديرية والمراكز المشاركة، مؤكدةً على النقلة النوعية التي تشهدها مراكز الشباب في المحافظة على المستويين الرياضي والثقافي، مما يعكس رؤية الوزارة في تعزيز الإنتماء المجتمعي.

مبادرة العيد أحلى بمراكز شباب البحيرة، فيتو

كما أكد الدكتور علاء الجزار على رفع درجة الاستعداد طوال أيام العيد، مشيرًا إلى التجهيزات المسبقة التي شملت تجهيز الملاعب والقاعات وتوفير الأدوات اللازمة.



يأتي ذلك ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز دور مراكز الشباب كمنصات للإشعاع الثقافي والاجتماعي، وتفعيل مشاركتها المجتمعية، خاصة خلال المناسبات الدينية والوطنية.

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